به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد هومن علایی روزبهانی، ظهر دوشنبه در آستانه 29 فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی در نشست خبری در محل پدافند هوایی حضرت معصومه(س) در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: دکترین دفاعی کشور، بر اساس ماهیت تهدیدات موشکی و هوایی دشمن تعریف شده است که در این بین پدافند زمین به هوا در اولویت قرار دارد.



وی افزود: سرعت و دقت بالا از لازمه‌ها و ویژگی‌های پدافند هوایی تعریف شده که از مأموریت‌های اصلی این یگان پدافند زمین به هوا است.



رئیس عملیات پدافند هوایی حضرت معصومه(س) ادامه داد: در صورت بروز هرگونه تهدید علیه امنیت کشور پدافند هوایی اولین جایی است که وارد عمل می‌شود.



علایی روزبهانی با بیان اینکه پدافند هوایی در جهاد خودکفایی اقدامات خوبی را انجام داده، ابراز داشت: برخی از سامانه‌های موشکی، راداری و توپخانه‌ای موجود در منطقه حاصل دانش بومی است که این نشانگر توانایی بالای پدافند هوایی است.



وی به آمادگی سامانه‌های پدافند هوایی اشاره و عنوان کرد: از زمان آغاز مکالمات در پایگاه مقابل، پست‌های اطلاعات شناسایی ما این مکالمات را شناسایی، تفکیک و رصد می‌کنند و قبل از ورود غیر مجاز هواپیماهای خارجی به مرزهای کشور با آن مقابله می‌کنند.



رئیس عملیات پدافند هوایی حضرت معصومه(س) تجسس، شناسایی، درگیری و انهدام را چهار مأموریت اصلی پدافند هوایی اعلام کرد و گفت: در صورت بروز هرگونه تخلف و نقض حریم ها سربازان و نیروهای پدافند هوایی آمادگی دارند تا با آنها مقابله کنند.