به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر که در جمع مدیران حوزه‌های حزب موتلفه اسلامی استان تهران سخن می‌گفت، با اشاره به مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان تهران در مجلس تاثیر بسیار زیادی خواهند داشت و به همین دلیل انتخابات دور دوم در تهران بسیار مهم و تاثیرگذار است.

باهنر افزود: مردم در دور دوم انتخابات نیز مانند دور اول باید حضوری پرشور در پای صندوق‌های رای داشته باشند.

این عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان تاکید کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق، منسجم و تشکیلاتی برای مرحله دوم انتخابات کار کرد، کثیرترین و معتبرترین تشکیلات در تهران و در کل کشور را حزب موتلفه اسلامی دارد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری تصریح کرد: محور فعالیت‌های ما در سال جاری باید تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد. اگر نگاهی سطحی به لیست‌ها در انتخابات بیاندازیم، می‌توان به راحتی تشخیص داد که چه کسانی اهل این میدان هستند، قصد تخریب نداریم، اما خیلی از دوستان توانایی در این زمینه ندارند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به وظایف نمایندگان در مجلس گفت: نمایندگان مانند سکه‌ای دو رو هستند که یک سوی آن وظایف مربوط به حوزه انتخابیه آن‌ها و روی دیگر مسائل کلان در مجلس است.

باهنر همچنین با اشاره به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی در خصوص مذاکره با آمریکا تصریح کرد: پیشنهاد آقای هاشمی در بدترین زمان ممکن مطرح شد زیرا در حال حاضر آمریکا بیشترین فشارها را آورده و مذاکره با امریکا به ضرر ایران است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ترکیه گفت: متاسفانه اخیرا سیاست‌های ترکیه تمایل آشکاری به غرب پیدا کرده و در تقابل با موج بیداری اسلامی قرار گرفته است. که امیدواریم دولتمردان این کشور با نگاهی جامع به مسایل تقویت کننده بیداری اسلامی باشند، البته دولت اسلام‌گرای ترکیه تفاوت‌های بسیار مثبت و خوبی با گذشته این کشور دارد.

نایب رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین با اشاره به موضوع پرونده استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌یی بیان کرد: استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌یی حق مسلم ما است و ما از این حق کوتاه نمی‌آییم و همچنین بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب استفاده از انرژی هسته‌یی در مسائل نظامی را حرام می‌دانیم.

وی افزود: مسوولان اجرایی کشور برای احقاق این حق ملت ایران باید مدبرانه عمل کنند و می‌توانند با سیاست صحیح هزینه آن را کم کنند. متاسفانه برخی بی فکری‌ها هزینه‌ها را بالا می‌برد. ما هر هزینه‌ای برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌یی را پذیرفته‌ایم و می‌پردازیم اما این هزینه را دوستان ما نباید زیاد کنند.

باهنر در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در خصوص طرح سوال از رییس‌جمهور گفت: سوال از رییس‌جمهور از اختیارات مجلس است و این مساله در کشور تابو شده بود که این تابو شکسته شد، اما خوب بود رییس‌جمهور محترم پاسخ نمایندگان را متین می‌داد و این گونه طنز در شان شخص دوم کشور نیست.

وی ادامه داد: برداشت بنده از سیاست های کلی نظام در مورد دولت این است که دولت آقای احمدی نژاد به سلامتی بتواند یک سال باقیمانده را طی کند و ما باید تا آنجایی که می توانیم عمل رئیس جمهور را تعبیر به صحت کنیم.

این عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در ادامه تاکید کرد: ما باید قوانینی را به کار ببریم که دولت آن را اجرا کند و تلاش کنیم همه قانون محور باشند.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین همچنین در خصوص پرونده فساد مالی اخیر اظهار کرد: قوه قضائیه به نسبت در رسیدگی به این پرونده خوب عمل کرده و رسیدگی به آن واقعا دقت خاصی می‌خواهد. قوه قضائیه با کسی رو دربایستی ندارد و کسی در پرونده وجود ندارد که متهم بوده و با او مراعات کرده باشند. اگر قوه قضائیه روند رسیدگی به این پرونده را سرعت ببخشد بهتر است.

