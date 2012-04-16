11 معلم مازنی نمونه کشوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر عباسپور عصر دوشنبه درجلسه شورای آموزش وپرورش استان افزود: حدود چهار هزار معلم درفرایند انتخاب معلم نمونه شرکت کردند.

وی افزود: تعداد 864 معلم نمونه داوطلب توسط 17 داور مورد بررسی قرار گرفتند که درنهایت 11 معلم نمونه کشوری انتخاب شدند.

عباسپوربا اعلام اینکه معلمان، مدیران، معاونان وعوامل اجرایی در فرآیند معلم نمونه شرکت کردند افزود: به معلمان نمونه کشوری با اهدای یک میلیون تومان جایزه نقدی پاداش داده می شود.

وی ادامه داد: تعداد96 معلم نمونه استانی و671 معلم نمونه شهرستانی در هفته معلم تجلیل می شوند.

عباسپورگفت: معلمان نمونه کشوری یک میلیون تومان به علاوه یک فیش عمره و لوح تقدیر، استانی 500 هزار تومان و لوح تقدیرو معلم نمونه شهرستانی 300 هزار تومان و لوح تقدیر اهدا می شود.