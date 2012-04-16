10 هزار ساروی به راهیان نور رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی ن‍ژاد عصر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش ساری دردبستان شهید اکبرپوربا بیان اینکه معلم دارای جایگاه و شخصیت والایی است افزود: در هفته معلم از مقام معلم در شان آنها تجلیل شود.

وی افزود: تعداد شش هزار نفر از دانش آموزان در سطح آموزش وپرورش ساری وبیش از چهار هزار نفر در قالب پایگاه های محلات به مناطق عملیاتی برای تجدید و زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا و جانبازان به این مناطق اعزام شدند.

فرماندار ساری، به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و افزود: آموزش وپرورش می تواند با فرهنگ سازی این شعار در مدارس شهرستان در راستای محقق شدن منویات رهبری گام های اساسی بردارد.



حسینی نژاد با بیان اینکه مازندران به عنوان قطب گردشگری در کشور محسوب می شود، افزود: در سال جاری بیش از 26 هزار مسافر فرهنگی وغیرفرهنگی در آموزش و پرورش ساری اقامت کرده اند.



وی از رونمایی کتاب سروده های مازندرانی در مهرماه سالجاری در مدارس ساری خبر داد و افزود: آموزش وپرورش در ترویج و فرهنگ سازی گویش های محلی باید اقدامات شایسته ای انجام دهد.



حسینی نژاد، بحث عفاف و حجاب را در مدارس ساری یک امر ضروری دانست و افزود: طرح چادر و اهمیت حجاب و راه و روش حضرت فاطمه زهرا(ع) را باید در آموزش و پروش به یک فرهنگ تبدیل کرد.