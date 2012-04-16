طرح سبای مهر در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور عتیقی عصر دوشنبه در جلسه هم اندیشی اجرای این طرح افزود: طرح سبای مهر به مدیریت دفتر امور زنان و در مرحله نخست برای 99 دانش آموز مستعد و محروم دوره راهنمایی استان با در نظر گرفتن اولویت ها در اردیبهشت ماه 91 اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این طرح با اهداف توانمند سازی دختران دانش آموز مستعد و محروم کشور، فراهم آوردن زمینه های لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای دختران دانش آموز مستعد و محروم کشور با حفظ عزت نفس و کرامت انسانی آنان و تشویق و ترغیب دانش آموزان دختر با استعداد و محروم کشور به ادامه تحصیل برگزار خواهد شد.

عتیقی گفت: برگزاری اردوی یک روزه با برنامه ریزی غنی و پربار با حضور کلیه دانش آموزان منتخب استانی با حفظ شأن و کرامت انسانی آنان در راستای تجلیل از برگزیدگان با تبیین اهداف طرح و همچنین بیان توام مباحث اخلاق گرا و علمی، ایجاد چتر حمایتی از این عزیزان جهت ارتباط مستمر و برگزاری ملاقات هایی در بازدید شهرستانی با ایشان از برنامه های اجرایی این طرح باشد.



سیدرضا نظری رئیس اداره مشارکتهای مردمی و خانواده آموزش و پرورش گلستان نیز اجرای اردوی هدفمند و تداوم ارتباط با این عزیزان تا پایان تحصیلات در آموزش و پرورش را یکی از مهمترین اهداف طرح برشمرد.



وی عنوان کرد: با توجه به اینکه دانش آموزان منتخب از برترین ها در امور آموزشی و تربیتی است، می توان با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم مراحل پیشرفت ایشان را هموار کرد تا در آینده شاهد موفقیت های چشمگیر این افراد در عرصه های مختلف باشیم چرا که ضمن پایبندی به دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) و نظرات مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین نظام آموزشی معتقدیم که نرخ افزایش نشاط وشادابی و رضایتمندی از زندگی به ویژه در دختران و مناطق محروم از مهمترین وظایف آموزش و پرورش است.



این طرح به میزبانی مدیریت آموزش و پرورش شهرستانهای گنبد و بندر ترکمن و با حضور 99 دانش آموز دختر منتخب استان در اردیبهشت ماه 91 اجرا خواهد شد.