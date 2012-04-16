25 میلیون لیتر نفت سفید در فریدونکنار و بابلسر توزیع شد

بهمن فاخری در گفتگو با خبرنگار مهر از توزیع 25میلیون و 269هزار و 175 متر مکعب گازسی ان جی در سال گذشته خبر داد و گفت: از 75میلیارد 807 میلیون و725هزار ریال هزینه سوخت، 10میلیارد و 107میلیون و 600 هزار ریال بابت کارمزد فروش این مقدار گاز سی ان جی به متصدیان جایگاه های عرضه سوخت پرداخت شد.

وی افزود: پارسال هزار و 872 عدد کارت سوخت بنزین و نفت گاز در جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی جا مانده بود که پس از اخذ مستندات و مدارک لازم تحویل صاحبان آنها شد.

فاخری ادامه داد: در سال گذشته دو هزار و 125 عدد کارت سوخت قفل شده شهروندان و مسافران توسط ناحیه بازگشایی شد.

وی، میزان کل مصرف بنزین در سال گذشته را 73میلیون و 87هزار لیتر عنوان کرد و گفت: از این میزان 72میلیون و 872هزار لیتر مربوط به حمل و نقل زمینی بوده و 215هزار لیتر نیز به نیروهای مسلح اختصاص داشت.

فاخری میزان کل نفت گاز مصرفی در سال گذشته را 31 میلیون و 926هزار لیتر اعلام و تصریح کرد: از این میزان 20 میلیون و 572 هزار لیتر در حمل و نقل زمینی؛ یک میلیون و 581 هزار لیتر در حمل و نقل دریایی؛ شش میلیون 703 هزار لیتر در بخش کشاورزی؛2میلیون و 149 هزار لیتر در بخش حرارتی، 706هزار لیتر در بخش صنایع و 215 هزار لیتر نیز توسط نیروهای مسلح مصرف شد.

وی ادامه داد: از این میزان یک میلیون و 253 هزار لیتر در بخش کشاورزی 274 هزار لیتر در بخش حرارتی و 33هزار لیتر نیز به نیروهای مسلح اختصاص داشت.

فاخری بیان داشت: هفت جایگاه سی ان جی خدمات رسانی و تامین سوخت مورد نیاز در شهرستانهای بابلسر و فریدونکنار را برعهده دارند.