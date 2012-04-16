به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم به منظور تعامل و تبادل نظر با بخشداران و مسئولان آموزش و پرورش بخش های جعفرآباد و کهک قم در این مناطق حضور یافته بود افزود: در راستای تحت پوشش قراردادن و جذب تعداد بی سوادان باقی مانده استان باید از تمام ظرفیت های موجود و توانمندی دستگاه های اجرایی، بخش ها و به خصوص مدارس و مجتمع های آموزشی و پرورشی و همچنین اعضاء باسواد خانواده استفاده کرد.



حجت الاسلام محمد رضا قاسمی نیا با تشکر از تلاشگران عرصه خدمت در بخش های استان و عنایت به مسائل مربوط به سوادآموزی به خصوص از سوی بخشداران و شوراهای اسلامی یاد آورشد: با تعامل و ارتباطات ارزشمند ایجاد شده در بخش های استان، شوراهای اسلامی بخش ها نیز نسبت به تخصیص اعتبار جهت شناسایی بی سوادان روستاها و تشویق آنان برای سواد آموزی اقدام کرده اند.



بررسی مسائل مربوط به لباس متحد الشکل دانش آموزان



مدیر کل آموزش وپرورش قم با مقدس شمردن لباس وپوشش به اثرات مثبت طرح متحدالشکل کردن لباس دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: حفظ آرامش در محیط آموزشی و کم کردن فاصله ها درپوشش بین افراد و یا خانواده های کم درآمد و پر درآمد بدون شک می تواند جزء یکی از اهداف ارزشمند این طرح در مدارس باشد که خوشبختانه در چند سال اخیر که این طرح در حال اجراست توانسته است این هدف را محقق سازد.



محمد حسین امین جعفری با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: در سال تحصیلی آینده باید این شعار راهبردی را به صورت جدی ترمورد توجه قرار دهیم که یکی از مصادیق ان درهمین مورد می تواند صدق کند.



وی خواستار توجه جدی به ارتقاء سطح آگاهی اولیا و خانواده‌ها شد و اطلاع رسانی مناسب را برای هماهنگی در امورمربوط به مسائل آموزشی و پرورشی دانش آموزان مورد توجه قرار داد.



یادآورمی شود در پایان این جلسه مسائل مربوط به لباس متحد الشکل دانش آموزان مورد بحث و بررسی سایر حاضران قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.



شرحی بر روش تدریس یک معلم خلاق



یک معلم خلاق قمی در سال 1385 برای اولین بار درس جغرافیای سال اول راهنمایی را به صورت شعر تدریس کرد و این انگیزه ای شد تا در سال‌های بعد نیز درس تاریخ را به همان شیوه و با استفاده از آهنگ‌های برنامه‌های رنگین کمان و فیتیله به شعر درآورده و تلخی محفوظات را به کام دانش آموزان شیرین کند.



محمد جواد صفایی به دانش آموزان اجازه می‌دهد در برگه امتحانی خود نیز پاسخ‌ها را به صورت شعر بنویسند.



وی ابتکارات دیگری نیز دارد، او موفق شده نقشه ایران را با خود کلمه ایران رسم کند و برای انتقال مفاهیم دروس تاریخ و جغرافیا بیش از صد رمز قراردادی به دانش آموزان معرفی کرده تا به کمک آنها درس را بهتر یاد بگیرند.



این شیوه متفاوت باعث شده یادگیری و در نتیجه نمرات دانش آموزان به طور قابل ملاحظه ای درخشان باشد.