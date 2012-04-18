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۳۰ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۲۵

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

زمینه اشتغال 160 زندانی در بوئین زهرا فراهم شد

زمینه اشتغال 160 زندانی در بوئین زهرا فراهم شد

بوئین زهرا- خبرگزاری مهر: رئیس اردوگاه کاردرمانی آراسنج بوئین زهرا گفت: با محور قرار گرفتن فعالیتهای اشتغالزایی، زمینه اشتغال 160 زندانی این شهرستان در رشته های فنی و حرفه ای فراهم شد.

سید محمد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تمامی زندانیان اردوگاه کاردرمانی آراسنج تحت پوشش برنامه های اشتغال و حرفه آموزی قرار گرفته اند.

رئیس اردوگاه کاردرمانی آراسنج تصریح کرد: درراستای توسعه اشتغال و ایجاد درآمد برای زندانیان دامنه طرحهای اشتغالزایی ازجمله صنایع بسته بندی توسعه یافته است.

ابراهیمی افزود: اشتغال مددجویان عامل مهمی در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر آنهاست و روحیه تلاش، همگرایی، کارجمعی و هدفدار شدن فعالیت ها را افزایش داده است.

وی بااشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری ونامگذاری سال جدید بیان کرد: اشتغالزایی راهی اساسی برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و به همین منظورسهم اشتغال و حرفه آموزی زندانیان درمقایسه با سالهای گذشته رشد چشمگیری خواهد داشت.

ابراهیمی تصریح کرد: مشاغل ایجادشده در زندان ها با همکاری سازمان های متولی از جمله آموزش فنی و حرفه ای به ثمر نشسته و ایجاد اشتغال پایدار پس از آزادی مهر تائیدی بر موفقیت عملکرد این حوزه مهم و حساس بشمار می رود.

رئیس اردوگاه کاردرمانی آراسنج گفت: در سال گذشته 96 نفر در رشته های جوشکاری، صنعت ساختمان، اسکلت فلزی، اتومکانیک و دامداری آموزش دیدند و در بخش اشتغال با راه اندازی صنایع بسته بندی 64 نفر از زندانیان مشغول بکارشدند.

این مسئول به توسعه دامداری در اردوگاه آراسنج اشاره کرد و یادآورشد: با توجه به موقعیت منطقه ای آراسنج، بخش دامداری در رشته های پرورش گوسفند، شتر و شترمرغ گسترش یافته و مددجویان آموزش دیده، پس از آزادی می توانند اینگونه مشاغل را دایر کرده و از این طریق روزی حلال کسب کنند.

وی افزود: اجرای طرح‌های اشتغالزایی موجب می‌شود زندانیان علاوه بر آموزش بتوانند انگیزه های شغلی را در خود بارور ساخته و مسیر زندگی خود را تغییر دهند.

رئیس اردوگاه کاردرمانی آراسنج بیان کرد: حمایت ویژه سازمان زندانهای کشور مبنی بر ایجاد اشتغال برای زندانیان موجب گسترش طرحهای اشتغالزایی و حرفه آموزی در زندانها شده است.

ابراهیمی درپایان تأکید کرد: همه مربیان و کارشناسان باید تمام تلاش و همت خود را برای اشتغال زندانیان به کار گیرند تا تمامی طرحها به برنامه های شغلی منجر شود.

کد مطلب 1578776

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