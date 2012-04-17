کاهش 76.5 درصدی مصرف بنزین در آذربایجان غربی

علی اصغر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مصرف 426 میلیون و 512 هزار لیتر بنزین در شهرهای تحت پوشش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه خبر داد و افزود: طی این مدت 617 میلیون و 536 هزار لیتر نفت گاز مصرف شد که بدون احتساب مصرف نیروگاهها طی مدت مشابه سال گذشته، با 95.1 درصد افزایش همراه بود.

وی در ادامه از مصرف 397 میلیون و 167 هزار لیتر نفت سفید و 299 میلیون و 50 هزار لیتر نفت کوره در منطقه ارومیه خبر داد و اظهار داشت: در مصرف این دو محصول نسبت به میزان مصرف طی مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب 9.7 و 3.2 درصد افزایش گزارش شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه علت افزایش مصرف نفت کوره را بهره برداری از کارخانه سیمان خوی عنوان و اضافه کرد: این شرکت یکی از مناطق 37 گانه کشور بعنوان متولی اصلی تامین و توزیع فرآورده های نفتی شهرهای ارومیه، اشنویه، سلماس، خوی، چالدران، قره ضیاء الدین، ماکو، شوط ، پلدشت و بازرگان است.

توفیقی ادامه داد: این شرکت با شعاع عملیاتی 250 کیلومتر دارای پنج ناحیه، سه انبار نفت، دو مرکز سوختگیری هواپیمایی وبا دارا بودن هفت باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی شرکتی، 65 باب جایگاه اختصاصی تک منظوره و دومنظوره عرضه فرآورده های نفتی و CNG و یکباب جایگاه LPG گازمایع است.

این مسئول در ادامه سخنان خود از در دست احداث بودن هفت جایگاه جدید عرضه گاز طبیعی در سطح استان خبر داد و افزود: با بهره برداری از این واحدها تعداد جایگاه های CNG آذربایجان غربی به 102 واحد افزایش یافته و مدت انتظار خودروها برای سوخت گیری به کمتر از 10 دقیقه می رسد.



وی با اشاره به افتتاح نخستین جایگاه عرضه گاز با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی کشور در خوی، افزود: این جایگاه 11 جایگاه خوی و 96 جایگاه آذربایجان غربی بوده که در زمینی به مساحت یکهزار و 200 متر مربع و با ظرفیت هزار و 500 متر مکعب در ساعت احداث شده است.



مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان غربی ادامه داد: شهرستان خوی از لحاظ تعداد جایگاه های CNG در آذربایجان غربی بعد از ارومیه در رتبه دوم قرار داشته بطوریکه هم اکنون پنج جایگاه جدید در این شهرستان در دست احداث است.



توفیقی با بیان اینکه آذربایجان غربی بعد از تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی در رتبه چهارم کشور از لحاظ تعداد جایگاه های عرضه گاز طبیعی قرار دارد، اظهار داشت: طی مدت یک سال پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصرف گاز در آذربایجان غربی با 13.4 درصد افزایش از 798 هزار متر مکعب در روز به 904 هزار متر مربع رسیده است.



وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با مصرف روزانه بیش از 900 متر مکعب گاز طبیعی پنج درصد کل کشور را به خود اختصاص داده، عنوان کرد: هم اکنون ظرفیت ذخیره سازی انواع سوخت شامل بنزین، نفت گاز و نفت سفید در استان 210 میلیون لیتر بوده که با بهره برداری از انبار جدید این میزان به 330 میلیون لیتر افزایش می یابد.



توفیقی با اشاره به اینکه انبار جدید با هدف تامین ظرفیت مورد نیاز آذربایجان غربی به ذخایر فرآورده های نفتی در زمینی به مساحت 50 هکتار در قالب 11 مخزن بزرگ به ظرفیت 120 میلیون لیتر در حال احداث است، گفت: برای اجرای این طرح 380 میلیارد ریال پیش بینی شده و تا کنون 170 میلیارد ریال آن هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود گفت: بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی مبنای ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی مصرف حداکثر 80 روز تعیین شده که با بهره برداری از این انبار این امر در استان محقق می شود.