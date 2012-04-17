ساده زیستی امام راحل برای جوانان تبیین شود/ نگاه امام (ره) جهانی بود

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه دوشنبه در نخستین نشست ستاد سیاست گذاری و برنامه ریزی بیست و دومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: زندگی بی پیرایه امام امت در بین رهبران جهان الگویی برای نسل حاضر است و باید این روش و منش به نسل امروز انتقال یابد.

وی افزود: در برگزاری برنامه های مرتبط با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی باید آرمان های ایشان مد نظر مسئولان امر قرار گیرد.

امام جمعه تبریز ادامه داد: حضرت امام (ره) تنها قصد رها کردن مردم مسلمان ایران از یوغ طاغوت پهلوی را نداشتند بلکه هدف ایشان رهایی تمام مسلمانان از ظلم و ستم بود.

آیت الله شبستری یادآور شد: ایشان اصل ولایت فقیه را تنها راه آزادی ملت های مسلمان از سلطه پوشالی استکبار می دانستند و بر این امر تاکید داشتند.

وی انتصاب مقام معظم رهبری در روز 14 خرداد به رهبری انقلاب اسلامی را واقعه ای دانست که باید نسبت به آن توجه ویژه شده و برکات این انتخاب الهی برای مردم تبیین شود.