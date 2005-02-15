مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

چكاد آزاد انديشان تاكيد كرد: مشاركت فراگير مردم در انتخابات تمام فشارهاي بين المللي را خنثي مي كند

رييس كل گمرك كشور : 90 درصد اقلام صادراتي قاچاق فرآورده هاي نفتي است

نايب رييس كميسيون صنايع مجلس : خودروسازان كارشكني كردند، واردات خودرو انجام نشد



ايران:

گزارش " ايران" از طرح ديدگاههاي جديد براي حل تنش هسته اي تهران و واشنگتن، پيشنهاد ترك مخاصمه با ايران به دولت بوش

معاون حقوقي بنياد خبر داد: افزايش حقوق و وام مسكن خانواده هاي شهدا و ايثارگران

از فردا آغاز مي شود، ثبت نام از متقاضيان كارت اعتباري تلفن همراه



ابتكار:

براي حمايت از صنايع كشور؛ بانك صنعت و معدن يك ميليارد و 300 ميليون دلار تسهيلات ارزي تصويب كرد

ناطق نوري در آستانه قهر از شوراي هماهنگي

آخرين مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك؛ طرح تردد زوج و فرد خودروها و تغيير ساعت كار بانك ها ابلاغ شد



اقتصاد پويا :

شاهرودي با صدور بخشنامه اي خطاب به دادگستري ها، پيشگيري از اعمال نفوذ در پرونده هاي مهم مالي و اقتصادي

رييس كل گمرك: قيمت 800 توماني بنزين در تركيه و پاكستان قاچاقچيان ايراني را سر ذوق آورده است

مهدي كرباسيان، قائم مقام سابق وزير اقتصاد: نرخ سود و ريسكي كه بانك ها اعلام مي كنند، غيرواقعي است



جام جم:

كشورهاي منطقه، كشته شدن نخست وزير سابق لبنان را محكوم كردند، دستهاي پنهان در قتل رفيق حريري

خاتمي : ايران هدفي جز استفاده صلح َآميز از فناوري هسته اي ندارد

جاسوسي هوايي از ايران: آمريكايي ها موضع متناقض گرفتند



جمهوري اسلامي:

قتل " حريري" در انفجار بيروت و آغاز دور جديد بحران

آيت الله هاشمي رفسنجاني : مردم بايد مجري اصلي امر به معروف و نهي از منكر باشند

نخست وزير سوريه فردا به تهران مي آيد



جوان :

با صدور بخشنامه اي ازسوي رييس قوه قضاييه، راه سوء استفاده از قانون در پرونده هاي مهم اقتصادي بسته شد

ساعت كار بانك ها و اصناف از ارديبهشت 84 تغييرمي كند

درهيات دولت بررسي مي شود، تشكيل مركز ملي امداد و نجات در كشور



جهان صنعت :

كارگران كارخانه تعطيل شده گام در مقابل بانك آفرين تجمع كردند، ابهام درنحوه فروش گام

نيروگاه بام ايران گشايش مي يابد

احمد مسجد جامعي در نمايشگاه چاپ و بسته بندي : بايد قطب منطقه اي چاپ و بسته بندي شويم



حمايت:

وزير كشور ابلاغ كرد: تغيير ساعت شروع به كار بانك ها و اصناف از اول ارديبهشت 84

حاجي بابايي : غني سازي اورانيوم را به هر قيمتي حفظ مي كنيم

با حضور وزير نيرو امروز انجام مي گيرد، بهره برداري از پروژه بزرگ نيروگاه 35 مگاواتي در استان چهارمحال و بختياري



حيات نو:

وزير كشور ابلاغ كرد: تردد نوبتي و تغيير ساعت كار بانك ها و اصناف

سيد هادي خامنه اي : مسوولان بايد حضور مردم را قدر بدانند

وزير بازرگاني : سيمان از سبد حمايتي دولت خارج مي شود



خراسان :

رييس كل دادگستري تهران: چند مقام دولتي در فروش سوالات كنكور دخالت داشته اند

رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان در انفجار بيروت كشته شد

وزير بازرگاني : قيمت بليت قطار افزايش نمي يابد



دنياي اقتصاد:

130 هزارخودروي خارجي بايد بيايد، مجلس اجازه مانع تراشي به خودروسازان نمي دهد

بحث داغ " نرخ دلار" در كميسيون تلفيق بودجه



رسالت:

60 درصد كرسيهاي مجمع ملي عراق به شيعيان اختصاص يافت

مهندس باهنر نايب رييس مجلس : اصلاح معيشت كارمندان؛ دولت تعلل مي كند

دكترعلي لاريجاني در همايش جامعه اسلامي كارگران شهرستان ري: كارگران سرمايه هاي ملي كشور هستند



سياست روز:

دكتر خوش چهره: مشكل اقتصاد ايران سرمايه گذاري خارجي نيست

اعتراف " بايدن" سناتور با نفوذ آمريكايي؛ توانايي حمله به ايران را نداريم

يك عضو فراكسيون دوم خرداد در مجلس ششم طي نامه اي خطاب به رييس جمهور : مخالفت با شهرداري تهران مغاير منافع مردم است



شرق:

پوتين به ايران مي آيد

اعتراض به قطع گاز در مهاباد و مراغه

در جلسه كانون مدافعان حقوق بشر مطرح شد: انتقاد از تدوين پيش نويس لايحه قانون وكالت



صداي عدالت:

معرفي اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات نهم

محيط زيست، پالايشگاه تهران را 114 ميليون تومان جريمه كرد

در يك حادثه بمبگذاري در بيروت، رفيق حريري كشته شد



صبح اقتصاد:

عليزاده: دولتي ها سوالات كنكور را فروخته اند

ديدارها در بورس تازه شد، شيباني : نامه ها را من ننوشتم



عصر اقتصاد:

ديروز به رياست دكتر شركا در تهران گشايش يافت: پانزدهمين اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه اي اكو

وزير راه و ترابري : كريدور شمال - جنوب كامل مي شود

رسول مژده شفق : حمايت از مصرف كننده بدون لايحه ضد انحصار ممكن نيست



كارو كارگر:

در ديدار سفير جديد مالزي، خاتمي : برخورد تبعيض آميز در بهره مندي از فناوري هسته اي را نمي پذيريم

نايب رييس مجلس : دولت در ارايه طرح اصلاح وضعيت معيشتي حقوق بگيران تعلل مي كند

معاون شهردار: 20 درصد گدايان مشهد ديپلم و دانشگاهي هستند



مردم سالاري:

وزير كشور : تغيير ساعت شروع به كار اصناف و طرح زوج وفرد خودروها ابلاغ شد

واشنگتن پست: دولت جديد عراق روابط نزديكي با ايران خواهد داشت

هادي خامنه اي : مشاركت مردم در انتخابات بر اساس نظرسنجي ها بالاست



همبستگي:

تداوم جنجال آفريني آمريكا و اروپا عليه ايران، سناتور بيدن: بن بست هسته اي ايران به كره شمالي شباهت دارد

ازسوي وزير كشور، طرح تغيير ساعت شروع به كار بانك ها و اصناف ابلاغ شد

عليزاده رييس كل دادگستري استان تهران: چند مقام دولتي در فروش سوالات كنكور دخالت داشته اند



هدف و اقتصاد:

برادران شركا در آيين گشايش اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه سازمان همكاري اقتصادي : دستاوردهاي اكو از انتظارات اعضا عقب مانده است

دانش جعفري : نرخ ارز سال آينده 875 تومان خواهد بود

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد: صرف 120 ميليارد تومان از درآمد ايران سل براي جمع آوري خودروهاي فرسوده