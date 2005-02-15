مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:
چكاد آزاد انديشان تاكيد كرد: مشاركت فراگير مردم در انتخابات تمام فشارهاي بين المللي را خنثي مي كند
رييس كل گمرك كشور : 90 درصد اقلام صادراتي قاچاق فرآورده هاي نفتي است
نايب رييس كميسيون صنايع مجلس : خودروسازان كارشكني كردند، واردات خودرو انجام نشد
ايران:
گزارش " ايران" از طرح ديدگاههاي جديد براي حل تنش هسته اي تهران و واشنگتن، پيشنهاد ترك مخاصمه با ايران به دولت بوش
معاون حقوقي بنياد خبر داد: افزايش حقوق و وام مسكن خانواده هاي شهدا و ايثارگران
از فردا آغاز مي شود، ثبت نام از متقاضيان كارت اعتباري تلفن همراه
ابتكار:
براي حمايت از صنايع كشور؛ بانك صنعت و معدن يك ميليارد و 300 ميليون دلار تسهيلات ارزي تصويب كرد
ناطق نوري در آستانه قهر از شوراي هماهنگي
آخرين مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك؛ طرح تردد زوج و فرد خودروها و تغيير ساعت كار بانك ها ابلاغ شد
اقتصاد پويا :
شاهرودي با صدور بخشنامه اي خطاب به دادگستري ها، پيشگيري از اعمال نفوذ در پرونده هاي مهم مالي و اقتصادي
رييس كل گمرك: قيمت 800 توماني بنزين در تركيه و پاكستان قاچاقچيان ايراني را سر ذوق آورده است
مهدي كرباسيان، قائم مقام سابق وزير اقتصاد: نرخ سود و ريسكي كه بانك ها اعلام مي كنند، غيرواقعي است
جام جم:
كشورهاي منطقه، كشته شدن نخست وزير سابق لبنان را محكوم كردند، دستهاي پنهان در قتل رفيق حريري
خاتمي : ايران هدفي جز استفاده صلح َآميز از فناوري هسته اي ندارد
جاسوسي هوايي از ايران: آمريكايي ها موضع متناقض گرفتند
جمهوري اسلامي:
قتل " حريري" در انفجار بيروت و آغاز دور جديد بحران
آيت الله هاشمي رفسنجاني : مردم بايد مجري اصلي امر به معروف و نهي از منكر باشند
نخست وزير سوريه فردا به تهران مي آيد
جوان :
با صدور بخشنامه اي ازسوي رييس قوه قضاييه، راه سوء استفاده از قانون در پرونده هاي مهم اقتصادي بسته شد
ساعت كار بانك ها و اصناف از ارديبهشت 84 تغييرمي كند
درهيات دولت بررسي مي شود، تشكيل مركز ملي امداد و نجات در كشور
جهان صنعت :
كارگران كارخانه تعطيل شده گام در مقابل بانك آفرين تجمع كردند، ابهام درنحوه فروش گام
نيروگاه بام ايران گشايش مي يابد
احمد مسجد جامعي در نمايشگاه چاپ و بسته بندي : بايد قطب منطقه اي چاپ و بسته بندي شويم
حمايت:
وزير كشور ابلاغ كرد: تغيير ساعت شروع به كار بانك ها و اصناف از اول ارديبهشت 84
حاجي بابايي : غني سازي اورانيوم را به هر قيمتي حفظ مي كنيم
با حضور وزير نيرو امروز انجام مي گيرد، بهره برداري از پروژه بزرگ نيروگاه 35 مگاواتي در استان چهارمحال و بختياري
حيات نو:
وزير كشور ابلاغ كرد: تردد نوبتي و تغيير ساعت كار بانك ها و اصناف
سيد هادي خامنه اي : مسوولان بايد حضور مردم را قدر بدانند
وزير بازرگاني : سيمان از سبد حمايتي دولت خارج مي شود
خراسان :
رييس كل دادگستري تهران: چند مقام دولتي در فروش سوالات كنكور دخالت داشته اند
رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان در انفجار بيروت كشته شد
وزير بازرگاني : قيمت بليت قطار افزايش نمي يابد
دنياي اقتصاد:
130 هزارخودروي خارجي بايد بيايد، مجلس اجازه مانع تراشي به خودروسازان نمي دهد
بحث داغ " نرخ دلار" در كميسيون تلفيق بودجه
رسالت:
60 درصد كرسيهاي مجمع ملي عراق به شيعيان اختصاص يافت
مهندس باهنر نايب رييس مجلس : اصلاح معيشت كارمندان؛ دولت تعلل مي كند
دكترعلي لاريجاني در همايش جامعه اسلامي كارگران شهرستان ري: كارگران سرمايه هاي ملي كشور هستند
سياست روز:
دكتر خوش چهره: مشكل اقتصاد ايران سرمايه گذاري خارجي نيست
اعتراف " بايدن" سناتور با نفوذ آمريكايي؛ توانايي حمله به ايران را نداريم
يك عضو فراكسيون دوم خرداد در مجلس ششم طي نامه اي خطاب به رييس جمهور : مخالفت با شهرداري تهران مغاير منافع مردم است
شرق:
پوتين به ايران مي آيد
اعتراض به قطع گاز در مهاباد و مراغه
در جلسه كانون مدافعان حقوق بشر مطرح شد: انتقاد از تدوين پيش نويس لايحه قانون وكالت
صداي عدالت:
معرفي اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات نهم
محيط زيست، پالايشگاه تهران را 114 ميليون تومان جريمه كرد
در يك حادثه بمبگذاري در بيروت، رفيق حريري كشته شد
صبح اقتصاد:
عليزاده: دولتي ها سوالات كنكور را فروخته اند
ديدارها در بورس تازه شد، شيباني : نامه ها را من ننوشتم
عصر اقتصاد:
ديروز به رياست دكتر شركا در تهران گشايش يافت: پانزدهمين اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه اي اكو
وزير راه و ترابري : كريدور شمال - جنوب كامل مي شود
رسول مژده شفق : حمايت از مصرف كننده بدون لايحه ضد انحصار ممكن نيست
كارو كارگر:
در ديدار سفير جديد مالزي، خاتمي : برخورد تبعيض آميز در بهره مندي از فناوري هسته اي را نمي پذيريم
نايب رييس مجلس : دولت در ارايه طرح اصلاح وضعيت معيشتي حقوق بگيران تعلل مي كند
معاون شهردار: 20 درصد گدايان مشهد ديپلم و دانشگاهي هستند
مردم سالاري:
وزير كشور : تغيير ساعت شروع به كار اصناف و طرح زوج وفرد خودروها ابلاغ شد
واشنگتن پست: دولت جديد عراق روابط نزديكي با ايران خواهد داشت
هادي خامنه اي : مشاركت مردم در انتخابات بر اساس نظرسنجي ها بالاست
همبستگي:
تداوم جنجال آفريني آمريكا و اروپا عليه ايران، سناتور بيدن: بن بست هسته اي ايران به كره شمالي شباهت دارد
ازسوي وزير كشور، طرح تغيير ساعت شروع به كار بانك ها و اصناف ابلاغ شد
عليزاده رييس كل دادگستري استان تهران: چند مقام دولتي در فروش سوالات كنكور دخالت داشته اند
هدف و اقتصاد:
برادران شركا در آيين گشايش اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه سازمان همكاري اقتصادي : دستاوردهاي اكو از انتظارات اعضا عقب مانده است
دانش جعفري : نرخ ارز سال آينده 875 تومان خواهد بود
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس خبر داد: صرف 120 ميليارد تومان از درآمد ايران سل براي جمع آوري خودروهاي فرسوده
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفرينش:
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