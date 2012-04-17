برقراری امنیت در کشور بزرگترین دستاورد نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی نذیر احمد سلامی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید سپاه سلمان سیستان و بلوچستان که با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: امنیتی که امروز در ایران اسلامی وجود دارد ثمره حسن تدبیر مسئولان ارشد نظام در داخل و خارج از کشور، فداکاری نیروهای نظامی و امنیتی و از همه مهم تر تعامل مطلوب مردم با مسئولان و مشارکت آنان در برقراری امنیت در جامعه است که در هیچ جای دیگری چنین امنیتی وجود ندارد.

وی گفت: معنویت و ارزشهای اسلامی توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در کشور احیا شد و اکنون که به همت نیروهای نظامی و امنیتی مردم ایران در فضایی امن زندگی می کنند، مسلمانان کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان از نعمت امنیت بی بهره اند به گونه ای که حتی در مساجد هم امنیت ندارند.

وی افزود: مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان قدردان نیروهای سپاه برای ایجاد امنیت در استان هستند و همواره یاد و خاطره شهیدان شوشتری و محمد زاده را گرامی می دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: تعامل دو سویه نیروهای سپاهی، انتظامی و امنیتی با مردم طی سالهای گذشته مثال زدنی است.

وی گفت: این تعامل توانسته دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد و امید است این همکاری هر روز بیشتر شود.

در این مراسم سید حسن مرتضوی به عنوان فرمانده جدید سپاه سلمان و جانشین فرمانده قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق کشور معرفی و از زحمات سردار علیرضا عظیمی جاهد فرمانده پیشین سپاه سلمان قدردانی شد.