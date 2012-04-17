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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۷:۴۵

در سیستان و بلوچستان/

750 نفر متقاضی سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کردند

750 نفر متقاضی سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن به 750 نفر متقاضی واجد شرایط در استان پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین عباسی در جلسه با خبرنگاران به مناسبت سالروز تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: در اجرای طرح مسکن مهر سال گذشته دو هزار واحد به بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان واگذار شده بود که این رقم به سه هزار واحد افزایش یافت.

وی گفت: در بخش واگذاری زمین های 99 ساله، زمین برای دو هزار و 575 واحد مسکونی مهر در اختیار متقاضیان قرار گرفت و 700 نفر متقاضی دارای ملک نیز در خواست پروانه کردند که در مجموع برای سه هزار و 308 واحد پروانه صادر شد.

وی افزود: علاوه بر اتمام 881 واحد مسکن مهر در سال گذشته 153 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و 10 خانه عالم نیز ساخته شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین414 طرح هادی روستایی با اعتبار 48 میلیارد و 490 میلیون ریال طی سال گذشته تهیه و بازنگری شده است.

وی گفت: براساس ضوابط موجود بنیاد مسکن پیشنهاد تهیه و اجرای طرح های هادی را ارائه می دهد و اعتبارات مورد نیاز آنها نیز توسط کمیته برنامه ریزی هر شهرستان تامین می شود.

وی افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم بنیاد مسکن می تواند در زمینه تهیه و اجرای این طرح ها اقدام کند.

عباسی اظهار داشت: ارائه خدمات فنی و صدور 761 فقره پروانه ساختمان روستایی و ساخت شش هزار و 783 واحد مسکونی در روستاهای سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات انجام شده سال گذشته است.

وی گفت: طرح بهسازی روستاها بویژه پس از واقعه زلزله بم با تاکید رهبر معظم انقلاب و دولت به اجرا در آمد که در همین راستا بهسازی هشت هزار و 400 واحد در اجرای طرح ویژه مسکن روستایی در دستور کار این نهاد در استان قرار گرفت و هفت هزار و 57 واحد انعقاد قرار داد شد.

وی افزود: شش هزار و 783 واحد نیز پایان کار دریافت کردند و10 هزار و 316 واحد در سال 90 به اجرا در آمد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به گستردگی روستاها دفاتر نظام فنی روستایی جوابگوی نیاز نیست به همین دلیل از افراد علاقه مند متخصص و دارای مدرک مرتبط برای همکاری در زمینه ایجاد دفتر فنی روستایی دعوت به عمل می آید.

وی همچنین گفت: اجرای طرح احیای بافت با ارزش روستایی در دو روستای تاریخی قلعه نو شهرستان زهک و تمین زاهدان از دیگر اقدامات سال 90 این اداره است.

کد مطلب 1578862

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