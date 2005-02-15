« بذرهاي جادويي » به بار نشست

به گزارش مهر ، نايپل ، برنده ي جايزه ي ادبي نوبل به خاطر كتاب « مشتمالچي عارف » ، در كتاب جديدش به هويت و تغيير پذير بودن يا نبودن آن در زندگي انسان مي پردازد.



"ويلي چندران" ، قهرمان كتاب « بذرهاي جادويي » ، در چهل سالگي به تشويق خواهرش به يك جنبش سياسي زير زميني در هند مي پيوندد كه براي كسب حقوق و آزادي هاي مردم طبقات پائين اجتماع مي جنگد.



هفت سال بعد، به دنبال مبارزات شديد و تحمل سالها زندان، ويلي چندران بيش از هميشه با هويت خود احساس غربت مي كند. بعد از بازگشت وي به انگلستان، چندران درمي يابد كه در غياب او انقلاب اجتماعي ديگري اين سرزمين را كه سي سال پيش زندگي و ذهنيت او در آن شكل گرفته تغيير داده است. او خود را محكوم به زنداني بي انتها مي بيند كه شايد معناي هويت واقعي اوست.