پیگیری برای بازگشت فرهنگسراهای جدا شده از پیکره ارشاد

جعفر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علیرغم استعدادهای غنی که در شهرستان ورامین موجود است، فرهنگ آن مورد مظلومیت قرار گرفته، اگر چه بسیار پویاست.

وی بیان کرد: متأسفانه آنچه که شایسته و بایسته هنرمند ورامینی بوده تا به حال اتفاق نیفتاده است به خصوص در زمینه مالی و اقتصادی تا بتواند هنرش را تعالی ببخشد، گسترش بدهد و حتی به استانهای دیگر صادر کند.

این مسئول با اشاره به محدودیتهای بسیاری که بر سر راه فرهنگ و هنر این شهرستان است، ادامه داد: بخشی از این محدودیتها به نگرشهای مسئولان بر می گردد که متأسفانه بیشتر از آنچه که نگرش فرهنگی داشته باشند، نگرش سیاسی دارند.

سیاست همیشه آفت فرهنگ بوده است

وی با اشاره به اینکه باید به سیاست فرهنگی اعتقاد داشت نه فرهنگ سیاسی یادآور شد: فرهنگ این منطقه دست خوش مسائل سیاسی است و سیاست همیشه آفت فرهنگ بوده است.

این مسئول ادامه داد: منکر این نیستیم که نباید هنرمند اندیشه سیاسی داشته باشد و فکر سیاسی کند، اتفاقاً در این موضوع باید کار کنند، باید هنرمندان در حوزه های هنری از قبیل نمایش، فیلم، نویسندگی و ... وارد مسائل سیاسی بشوند ولی اگر تمام هم و غم آنها به سیاست بدل شد، یقیناً این حوزه لطمه می خورد.

وی گفت: اعتقادم بر این است که دیدگاه حاکم بر شهرستان در حوزه فرهنگ و هنر، دیدگاه سیاسی است و تا زمانی که دیدگاه سیاسی بر حوزه فرهنگ حاکم است، این فرهنگ و هنر رشد نخواهد داشت.

کاظمی افزود: مسئولان باید به سمت و سویی بروند که سیاست فرهنگی اتخاذ کنند نه اینکه فرهنگ سیاسی را گسترش بدهند.

وی در خصوص جایگاه فرهنگ و هنر ورامین عنوان کرد: اگر در هر کدام از شاخه ها و گرایشهای هنری وارد شوید می بینید که ورامین اگر پیشرو نباشد کمتر از مناطق دیگر نیست.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: در شهرستان گروههای نمایشی زیادی ایجاد شده اند، گروههایی که در جشنواره های معتبر کشوری به ویژه فجر رتبه آورده اند، دوستان جوان اهل قلم بسیار زیاد شدند و در حوزه های مختلف قلم می زنند.

هنرمندان ورامین گمنام هستند

وی اظهار داشت: در زمینه های گرافیک، طراحی، نقاشی، کاریکاتور و صنایع دستی نیز ورامین هنرمندان بسیاری دارد، اما گمنام هستند.

این مسئول افزود: ورامین مراکز مختلف فرهنگی دارد که از پیکره ارشاد جدا شده مانند فرهنگسرای ارشاد که در اختیار پلیس راهور است، خانه هنرمندان که در اختیار سازمان اتوبوسرانی است و فرهنگسرای شهرک مدرس نیز رها افتاده است.

وی گفت: قبل از تصدی بنده به عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین این اماکن واگذار شده بود و این سیاست بسیار غلطی بود، چراکه هنرمندان زیاد شدند، گروههای فرهنگی و هنری بسیاری بر سر کار آمدند، مؤسساتی داریم که در حوزه نمایش مشغول هستند و مکان می خواهند.

پیگیر جذب فرهنگسراهای جدا شده از پیکره ارشاد هستیم

کاظمی با بیان اینکه گلایه هنرمندان نسبت به نبود فضا و مکان فرهنگی بجاست، اضافه کرد: پیگیر جذب فرهنگسراهای جدا شده از پیکره ارشاد هستیم.

وی با اشاره به برخی از مشکلات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین گفت: از سالهای دور تا کنون تنها یک فرهنگسرا در شهرستان ورامین وجود دارد که این هم در گذشته به عنوان کتابخانه مرکزی ورامین بوده و اصولا برای کاربری فرهنگسرا احداث نشده است.

این مسئول افزود: برخی از گروههای فعال فرهنگی به دلیل نداشتن فضای فعالیت به گروههای کوچک تر تقسیم شده اند و هر کدام به یک اسم فعالیتهای هم عرض انجام می دهند که این امر از وحدت رویه این گروهها جلوگیری می کند.

وی اظهار امیدواری کرد که در سایه توجه مسئولان به مقوله فرهنگ جامعه و انسجام اتحاد فعالان عرصه فرهنگ و هنر شهرستان، شاهد رشد و بالندگی فرهنگ عمومی ورامین باشیم.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به اینکه به دنبال افزایش انجمنها در سطح شهرستان هستیم، بیان داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این منطقه به افزایش انجمنها اعتقاد دارد و به طور جدی پیگیری این موضوع است، چراکه ارشاد نباید وارد مسائل عملیاتی کارها شود، این انجمنها هستند که باید عملیاتی کار کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین عواملی که می تواند در افزایش سطح فرهنگ جامعه نقش مهمی را ایفا کند، فعال شدن انجمنهای صنفی مختلف است تا در سایه گسترش فعالیت هنرمندان و اصحاب فرهنگ در عرصه های مختلف زمینه ارتقای سطح فرهنگ عمومی شهرستان فراهم شود.

این مسئول عنوان کرد: باید به همه حوزه های هنری و فرهنگی، نگاهی یکسان داشت و تأثیرگذاری آنها را در لایه های مختلف جامعه به صورت یکسان بررسی کرد تا زمینه ایجاد تعادل فرهنگی در شهرستان فراهم شود.

وی ادامه داد: امید است با کمک مسئولان و تحقق قولهای آنان بتوان فرهنگسراها را در اختیار هنرمندان قرار داد و همچنین فرهنگسرای شهرک مدرس را نیز احیا کرد.

کاظمی بیان کرد: باید به همه حوزه های هنری و فرهنگی، نگاهی یکسان داشت و تأثیرگذاری آنها را در لایه های مختلف جامعه به صورت یکسان بررسی کرد تا زمینه ایجاد تعادل فرهنگی در شهرستان فراهم شود.

وی اضافه کرد: افراط و تفریط در توجه به عرصه های مختلف فرهنگی، چهره ای مضحک از فرهنگ جامعه ترسیم می کند که هیچ هنرمند و مسئولی نمی تواند آن را به چهره ای قابل قبول تبدیل کند.