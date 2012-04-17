به گزارش خبرنگار مهر، 13 فروردین امسال زن جوانی سراسیمه دختر دو ساله خود را به بیمارستانی در مشهد رساند.

پزشکان پس از معاینه دخترک متوجه شدند او قبل از انتقال به بیمارستان جان باخته است. وجود آثار کبودی و سوختگی بر روی بدن نیلوفر کوچولو باعث شد آنها موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

در ادامه با حضور ماموران در محل ، تحقیقات از مادر دخترک آغاز شد. او در ابتدا گفت: نیلوفر در حال بازی در مقابل خانه بود که با ماشینی تصادف کرد. راننده از محل گریخت و من سریع دخترم را به بیمارستان منتقل کردم. ماموران که به اظهارات زن جوان مشکوک شده بودند تحقیقات خود را بر روی او متمرکز کردند. بررسی ها نشان داد ، زن جوان چند سال قبل به دلیل ازدواج مجدد همسرش و اعتیاد خودش خانه شان را ترک کرده و همراه دخترش به مشهد آمده بود.

در ادامه با اطلاع ماجرا به قاضی شاکر، بازپرس ویژه قتل مشهد او دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد. همچنین تیمی از کارآگاهان تحقیقات از زن جوان را آغاز کردند.

مادر نیلوفر در ابتدا اظهارات قبلی خود را تکرار کرد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: وقتی به مشهد آمدم با پسر جوانی به نام پویا آشنا شدم. او برایم خانه ای اجاره کرد و در آنجا زندگی می کردیم. پویا خیلی سریع عصبانی می شد و هر وقت نیلوفر گریه می کرد او را به شدت کتک می زد. روز حادثه نیلوفر شروع به بهانه گیری کرد. پویا در یک لحظه عصبانی شد و با شلنگ چند ضربه به سر دخترم زد. بعد هم دستان مرا بست و در اتاقی زندانی کرد. به سختی او را رها کرده و نیلوفر را به بیمارستان رساندم که در آنجا پزشکان گفتند دخترم مرده است.

وی ادامه داد: پویا از قاچاقچیان مواد مخدر است و آثار سوختگی روی بدن نیلوفر مربوط به شکنجه های او است.

سرهنگ احد کریمی – رئیس پلیس مشهد – در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با اعترافات زن 28 ساله تحقیقات برای دستگیری عامل اصلی جنایت آغاز شد و کارآگاهان پس از چند روز تعقیب و گریز متهم را شناسائی و دستگیر کردند.

وی افزود: هم اکنون تحقیقات از متهمان برای افشای زوایای پنهان این پرونده در اداره آگاهی ادامه دارد.

