ساخت فیلم سینمایی با مضمون 15 خرداد در پیشوا

امیرحسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با پیگیریهای انجام شده در زمینه فرهنگ و هنر شهرستان خبرهای خوبی به مردم این منطقه در یوم الله 15 خرداد داده خواهد شد.

وی بیان داشت: با وجود جدیدالتأسیس بودن این اداره، اقدامات زیادی در زمینه های مختلف فرهنگی و هنری برنامه ریزی شده است.

این مسئول ادامه داد: برگزاری یادواره شهدای گمنام، مراسم شهادت حضرت زهرا(س)، جلسه شورای فرهنگ عمومی، مراسم شهادت جعفربن موسی الکاظم(ع)، بزرگداشت مقام فردوسی و... از جمله اقدامات در دست اجرای این مجموعه است.

وی گفت: یکی از اقدامات مهم دیگر برای رشد سرانه فرهنگی پیشوا پیگیری احداث خانه فرهنگ به مرکزیت یکی از روستاهای پیشواست تا به وضعیت فرهنگی روستاها توجه بیشتری شود.

بیشتر کانونهای فرهنگی شهرستان خنثی هستند

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پیشوا اضافه کرد: توسعه کانونهای فرهنگی و هنری در شهرستان از دیگر هدفهای اداره است چون فقط 16 کانون در شهرستان وجود دارد و از همین تعداد نیز بعضی از آنها مشغول به فعالیت بوده و باقی خنثی هستند.

وی یادآور شد: توسعه کانونها در سطح کشور و شهرستان برای جلوگیری از انحراف و تهاجم فرهنگی مؤثر خواهد بود و باید از آن حمایت ویژه شود.