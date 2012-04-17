فتح آباد فارس لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگی این زمین لرزه 4.2 در مقیاس ریشتر بوده است.
زلزله فتح آباد مقارن ساعت هفت و هفت دقیقه صبح امروز سه شنبه رخ داده است.
اخبار تکمیلی درباره خسارات احتمالی متعاقبا ارسال می شود.
فتح آباد در 90 کیلومتری جهرم قرار دارد.
شیراز - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای منطقه فتح آباد در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، بزرگی این زمین لرزه 4.2 در مقیاس ریشتر بوده است.
زلزله فتح آباد مقارن ساعت هفت و هفت دقیقه صبح امروز سه شنبه رخ داده است.
اخبار تکمیلی درباره خسارات احتمالی متعاقبا ارسال می شود.
فتح آباد در 90 کیلومتری جهرم قرار دارد.
نظر شما