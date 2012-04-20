مهلت وزارت بهداشت به بیمارستانهای فاقد دستگاه امحای زباله

دکتر مرضیه وحیددستجردی با اشاره به تجهیز 70 بیمارستان دولتی و دانشگاهی در تهران به دستگاه امحای زباله، به خبرنگار مهر گفت: تمامی بیمارستانهای کشور تا نیمه اول امسال می بایست به دستگاه امحای زباله تجهیز شوند.

پیش از این وزارت بهداشت با صدور دستورالعملی، اعلام کرده بود که بیمارستانهایی که در مهلت مقرر به دستگاه امحای زباله تجهیز نشده باشند، در رتبه بندی ارزشیابی دچار تنزل خواهند شد و یک درجه از امتیاز آن مرکز درمانی کسر خواهد شد.

بر اساس ماده 64 ضوابط مذکور بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده توسط بیمارستانها باید در محل تولید انجام شود و بر اساس ماده 70 ضوابط اشاره شده، نصب هرگونه زباله سوز اعم از متمرکز و غیرمتمرکز در شهرها ممنوع است.