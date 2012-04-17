چهارهزار نفر همچنان در محاصره برف/ بازگشایی راه ارتباطی تا یک هفته دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، دهستان موگویی در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری قرار دارد و بارش برف سنگین در فصل زمستان سال گذشته راه ارتباطی این دهستان را با مرکز شهرستان و دیگر شهرهای این استان قطع کرد.

بارش برف در گردنه های راه ارتباطی این دهستان بسیار سنگین بوده و در بسیاری از قسمتهای این راه ارتباطی ارتفاع برف به بیش از چهار متر رسیده بود.

دهستان موگویی دارای 15 روستاست که جمعیت این تعداد روستا بیش از چهار هزار و 500 نفر است.

راه ارتباطی این تعداد روستا همچنان به خاطر وجود برف بسته است و عدم ارتباطی زمینی مشکلات زیادی برای اهالی این روستاها ایجاد کرده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه ارتباطی دهستان موگویی قطع است.

ستار فرهادی نیا عنوان کرد: دهستان موگویی دارای 15 روستاست که روستاها در قسمت بسیار برف خیز این شهرستان واقع شده اند.

وی بیان داشت: این روستاها از محرومترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری هستند که با کمترین امکانات در میان برف و سرما زندگی می کنند.

وی بیان داشت: راه ارتباطی این روستاها به خاطر بارش برف سنگین در سال گذشته با شهرهای این استان قطع شده است.

فرهادی نیا تاکید کرد: هم اکنون تمام سعی و تلاش خود را برای بازگشایی راه ارتباطی این روستاها به کار گرفته ایم.

بازگشایی راه ارتباطی دهستان موگویی تا یک هفته دیگر

وی یادآورشد: تاکنون 60 درصد کار برای بازگشایی راه ارتباطی این روستا انجام شده و امیدواریم راه ارتباطی این دهستان تا یک هفته دیگربازگشایی شود.

بخشدار مرکزی کوهرنگ بیان داشت: ارتفاع برف در قسمتهای مختلف راه ارتباطی این دهستان متفاوت است و دربرخی نقاط ارتفاع برف چهار متر و در برخی قسمتهای دیگر دو متر و بیشتر است.