  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۲

آغاز توزیع کارت آزمون دستیاری پزشکی/ رقابت 15هزار نفر در آزمون پنجشنبه

آغاز توزیع کارت آزمون دستیاری پزشکی/ رقابت 15هزار نفر در آزمون پنجشنبه

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به آغاز توزیع کارت آزمون سی و نهمین دوره پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی، گفت: داوطلبان تا ساعتی قبل از آزمون می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش، کارت آزمون خود را دریافت کنند.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 14 هزار و 807 داوطلب روز پنجشنبه 31 فروردین ماه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی افزود: آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی در دوره سی و نهم در 18 شهر و 19 حوزه امتحانی برگزار می شود و 7 هزار و 927 نفر از داوطلبان را مردان و 6 هزار و 880 نفر از داوطلبان را زنان تشکیل می دهند.

نسل سراجی با تاکید بر تامین امنیت آزمون دستیاری یادآور شد: داوطلبانی که پیش از این به آنها نقص مدارک اعلام شده است می توانند در زمان دریافت کارت از چگونگی تکمیل مدارک آگاه شوند.

وی گفت: پس از برگزاری آزمون در روز پنجشنبه، کلید آزمون بعدازظهر روز جمعه اول اردیبهشت ماه 91 بر روی سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار می گیرد و داوطلبان می توانند حداکثر تا ساعت 23 روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 91 اعتراض خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند.

کد مطلب 1579001

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