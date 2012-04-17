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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

قهرمان اصفهانی مدال طلای خود را به آستان قدس رضوی تقدیم می‌کند

قهرمان اصفهانی مدال طلای خود را به آستان قدس رضوی تقدیم می‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: ‌محسن احمدی قهرمان تیم ایران در مسابقات ووشو جهانی سال 2009 بخش تالو فرم سه نفره دوئلین که موفق شد برای اولین بار این مدال را ازآن خود کند، مدال طلای جهانی خود را به آستان قدس رضوی تقدیم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدی، ووشو کار اصفهانی که در مسابقات ووشو جهانی سال 2009 برای اولین بار در ایران قهرمان شد، مدال طلای خود را به آستان قدس رضوی تقدیم می‌کند.

قرار است احمدی مدال طلای خود را تقدیم مقام معظم رهبری کرده تا از سوی ایشان به آستان قدس رضوی تقدیم شود.

احمدی در مورد این اقدامش گفت:‌ این اولین مدال طلایی بود که در رشته خودم در ایران گرفته شده بود و در بین آسیایی‌ها که خیلی فعال هستند کار سختی کردیم تا به قهرمانی برسیم. الان هم می‌خواهم به این بهانه هم با دیدار مقام معظم رهبری بروم و هم به دست ایشان تقدیم امام رضا(ع) کنم چون امام رضا(ع) واقعا به گردن من حق دارد.

کد مطلب 1579008

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