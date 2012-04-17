به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدی، ووشو کار اصفهانی که در مسابقات ووشو جهانی سال 2009 برای اولین بار در ایران قهرمان شد، مدال طلای خود را به آستان قدس رضوی تقدیم می‌کند.

قرار است احمدی مدال طلای خود را تقدیم مقام معظم رهبری کرده تا از سوی ایشان به آستان قدس رضوی تقدیم شود.

احمدی در مورد این اقدامش گفت:‌ این اولین مدال طلایی بود که در رشته خودم در ایران گرفته شده بود و در بین آسیایی‌ها که خیلی فعال هستند کار سختی کردیم تا به قهرمانی برسیم. الان هم می‌خواهم به این بهانه هم با دیدار مقام معظم رهبری بروم و هم به دست ایشان تقدیم امام رضا(ع) کنم چون امام رضا(ع) واقعا به گردن من حق دارد.