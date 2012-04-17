اعزام 24 هزار نفر از اردبیل به مناطق عملیاتی/ آغاز اعزام به غرب کشور

سرهنگ مستعد حصاری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از این تعداد 15 هزار و 500 نفر کاروان دانش آموزی بود که تا 17 اسفند ماه سال گذشته به این مناطق راهی شدند.

وی افزود: همزمان با آغاز تعطیلات نوروز نیز بیش از هفت هزار نفر تا 16 فروردین ماه سال 91 در قالب 16 کاروان از مناطق عملیاتی دیدن کردند.

بازدید یک هزار دانشجو از مناطق جنگی

به گفته معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس حضرت عباس(ع) استان اردبیل یک هزار و 500 نفر از اعزام شدگان دانشجو، 10 کاروان متشکل از اقشار مختلف مردم، سه کاروان اقشار بسیج اساتید و جامعه پزشکان و دو کاروان اختصاصی خانوادگی و کاروان دریایی بود.

حصاری اضافه کرد: در مجموع کاروان راهیان نور اردبیل به وسیله 450 دستگاه به مناطق جنگی اعزام شدند که 142 دستگاه آن به ایام تعطیلات اختصاص داشت.

وی با بیان اینکه کاروانهای اعزام شده از استان اردبیل در اردوگاه شهید حبیب الهی اسکان داده می شدند، یادآور شد: کاروانها به مدت پنج روز استقرار از مناطق عملیاتی طلائیه، اروند کنار، شلمچه، منطقه هویزه، دهلاویه و فکه بازدید کردند.

حضور377 روحانی در کاروان راهیان نور اردبیل

حصاری با بیان اینکه کاروانهای اعزام شده از نخستین زمان شروع در حضور راویان و روحانیون با مبانی فکری و اخلاقی شهدا و مناطق عملیاتی و فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می شدند، یادآور شد: در سال گذشته 377 نفر روحانی و طلاب همراه کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس حضرت عباس(ع) استان اردبیل همچنین از آغاز اعزام راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور خبر داد و اعلام کرد: علاقمندان از اردیبشهت ماه سالجاری برای ثبت نام به پایگاههای بسیج مراجعه کنند.