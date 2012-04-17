اخبار کوتاه ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین رده بندی صورت گرفته از سوی کنفدراسیون دوومیدانی آسیا، 13 ورزشکار ایران در جدول رده‌بندی برترین‌های سال 2011 آسیا قرار گرفتند که چهار نفر از دو ومیدانی کاران استان چهار محال و بختیاری در بین این تعداد قرار دارند.

در 800 متر سجاد مرادی به عنوان یکی از بهترین دوندگان ایران با زمان یک دقیقه و 46 ثانیه و 17 صدم ثانیه که سال گذشته در رقابتهای جهانی به دست آورد، رده سوم آسیا را در اختیار دارد.

در پرتاب دیسک محمد و محمود صمیمی به ترتیب با رکوردهای 64 متر و 10 سانتیمتر و 63 متر و 98 سانتیمتر در مکان‌های سوم و چهارم قرار دارند.

در این رده بندی رضا شیریان دیگر پرتابگر ایرانی با رکورد 59 متر و 26 سانتیمتر در مکان هشتم قرار دارد.

13 دوومیدانی کاربرتر کشور در رده بندی کنفدراسیون دوومیدانی آسیا جزء 10 نفر نخست قرار گرفتند.

انتصاب مربی هندبال چهار محال و بختیاری به سمت مربی تیم ملی جوانان

غلامعلی پایدار از مربیان باسابقه استان چهار محال و بختیاری طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران به سمت مربی تیم ملی جوانان انتخاب شد.

در این حکم آمده است: با توجه به تخصص و تجارب ارزنده شما به موجب این ابلاغ به سمت مربی تیم ملی جوانان تا پایان بازیهای قهرمانی آسیا و انتخابی جهان سال 2012 منصوب می گردید. امید است با بهره گیری از کلیه توان و هماهنگی سرمربی و دیگر کادر اجرایی تلاش خود را در راستای ارتقای کیفی و آماده سازی تیم ملی به منظور کسب افتخار ملی معمول فرمائید.

ورزشکار استان چهار محال و بختیاری به تیم ملی بوکس دعوت شد

یوسف رسول زاده بر اساس دعوتنامه فدراسیون بوکس کشور به اردوی تیم ملی بوکس دعوت شد.



اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان بوکس کشور از 25 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار می شود و نماینده استان به تمرین زیر نظر مربیان تیم ملی خواهد پرداخت.



رسول زاده، سال گذشته موفق به کسب عنوان اول مسابقات قهرمانی کشور شد.

پیاده روی بانوان در گندمان چهار محال و بختیاری برگزار شد





پیاده روی ویژه بانوان روستای امام قیس بخش گندمان برگزار شد.



این برنامه با همکاری هیئت همگانی و تربیت بدنی آموزشگاه های آموزش و پرورش منطقه گندمان برگزار و شرکت کنندگان مسیر میدان مرکزی تا گلزار شهدای این روستا را طی کردند.

در پایان به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

راهیابی هندبالیست چهار محالی به اردوی تیم ملی

امین حیدری بر اساس دعوتنامه فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران در اردوی تیم ملی هندبال شرکت می کند.



هفتمین اردوی تیم ملی هندبال کشور 28 فروردین ماه سال جاری به مدت شش روز در تهران برگزار می شود و نماینده استان به تمرین زیر نظر مربیان تیم ملی می پردازد.



لازم به ذکر است در این اردو 21 هندبالیست از سراسر کشور حضور خواهند داشت.