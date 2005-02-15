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۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۱۲

معاون فني سازمان انتقال خون استان تهران در گفتگو با"مهر":

مراجعه 400 نفر در شب گذشته براي اهداي خون به حادثه ديدگان// 250 واحد خون ظرف 3 ساعت توسط مردم اهدا شد

معاون فني سازمان انتقال خون استان تهران گفت: با وجود اينكه در روزهاي عادي و ظرف يك روز كار اداري فقط توانايي گرفتن 200 واحد خون از مردم توسط يك پايگاه انتقال خون وجود دارد اما به علت استقبال گسترده مردم عيلرغم عدم نياز ضروري به خون در شب گذشته 250 واحد خون ظرف 3 ساعت توسط مردم اهدا كننده گرفته شد.

دكتر بشير حاجي بيگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با وجود اينكه شب گذشته سازمان انتقال خون اعلام كرد كه نيازي به اهداي فوري خون توسط مردم وجود ندارد اما نزديك به 400 نفر از مردم براي اهداي خون به پايگاه انتقال خون وصال مراجعه كردند و كار خون گيري توسط اين سازمان تا نيمه شب ادامه يافت.

وي ادامه داد: از ميان اين 400 نفر، 250 نفر به علت عدم وجود مشكلات نظير نداشتن بيماري و نيز به دليل داشتن شرايط لازم براي اهدا، موفق به اهداي خون شدند.

دكتر حاجي بيگي گفت: از همان ابتداي وقوع اين حادثه، مقادير مورد نياز خون در اختيار تمامي بيمارستان هايي كه مصدومان به آنها منتقل شده بودند، قرار داده شد و در اين خصوص مشكلي وجود نداشت. 

کد مطلب 157905

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