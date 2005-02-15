مجموعه تلويزيوني " غريبانه " صبر و ايمان را تصوير مي كند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، اين مجموعه تلويزيوني قصد دارد مساله قيام سيد الشهدا و واقعه عظيم كربلا و عواملي كه منجر به وقوع عاشورا شد را با توجه به برخي از جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي آن به تصوير بكشد. اما سعي و تلاش گروه بر اين مبنا است كه اين مساله اعتقادي و مفهومي را در قالب داستاني جذاب ارايه كند كه هم از جنبه هاي اجتماعي برخوردار باشد و هم فراز و نشيب داستان شرايطي را به وجود بياورد كه با تمامي مخاطبين تلويزيوني ارتباط لازم را برقرار كند.





اين مجموعه علاوه بر اين كه به مساله اي مذهبي در بستري اجتماعي مي پردازد و درباره انديشه عاشورايي در جامعه و مذهب شيعي مطالبي را ارايه مي كند. در عين حال نوعي نگاه جديد به جريان شناسي تاريخ پس از انقلاب اسلامي در كشورمان دارد و ناگفته هايي از اين تحول تاريخ و فرهنگ ساز را به تصوير در مي آورد.

صديقه صحت، تهيه كننده اين سريال درباره داستان اثر به خبرنگار ما گفت: اين سريال درباره رودر رويي دو گروه وفاداران به كربلا و فراموش كنندگان واقعه عظيم عاشورا است. افرادي كه براي احياي حق و عدالت مي جنگند و كساني كه قصد قرباني كردن عدالت را به خاطر مصالح شخصي خود دارند.

داستان مجموعه تلويزيوني " غريبانه " درباره يك قاضي است كه فرزندش دچار بيماري بسيار سختي مي شود و دكترها از درمان او قطع اميد كرده اند. در ابتدا پسر اين قاضي از بيماري خود اطلاع ندارد. اما وقتي به واقعيت پي مي برد، بسيار آشفته و ناراحت مي شود. از طرف ديگر، اين قاضي درگير پرونده اي پيچيده از يك قتل است كه پدر قاتل آشنايي قديمي با قاضي دارد و براي نجات پسر خود تلاش مي كند و وي را تحت فشار قرار مي دهد. از سويي زمان اعدام نزديك است و مرد در تكاپوي نجات فرزندش است و ...





در اين سريال كه همزمان با پخش فيلمبرداري و تدوين آن نيز ادامه دارد حسن جوهرچي، پرستو گلستاني، غلامحسين لطفي، حسن اسدي، زهرا امير ابراهيمي، سعدي شيخ زاده، علي بي غم، عزت ا... مهرآوران، علي سليماني، نيما رئيسي، نفيسه روشن، مهدي سلوكي، علي منصوري و رامش صفائي به عنوان بازيگران اثر ايفاي نقش مي كنند.

اين مجموعه تلويزيوني كه دهمين اثر قاسم جعفري در مقام كارگردان تلويزيوني به شمار مي رود، به وسيله عليرضا كاظمي نژاد به نگارش درآمده است و همانند كارهاي اخير اين كارگردان، عليرضا برازش به عنوان مشاور و كارشناس مذهبي با گروه توليد همكاري كرده است.



همچنين مصطفي احمديان به عنوان مدير تصويربرداري، بهروز عابديني در سمت مدير صدابرداري، رحيم عرب اميني در مقام مدير توليد، اعظم بيات و عليرضا باقر بيگي به عنوان چهره پردازان، بابك رزم ساز در سمت مشاور و كارشناس قضايي، و قاسم قدياني به عنوان ناظر كيفي براي توليد مجموعه تلاش مي كنند.

اين مجموعه كه موسيقي آن به وسيله محمد مهدي گورنگي ساخته شده است، در حال حاضر مراحل نهايي تدوين زير نظر حميد سيفي را پشت سر مي گذارد.

مجموعه تلويزيوني " غريبانه " در قالب 13 قسمت 40 دقيقه اي به همت گروه فيلم و سريال شبكه تهران تهيه و توليد شده است.