حمایت نمایندگان جدید مجلس از دانشگاه آزاد/ افزایش ظرفیت تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد ساداتی نژاد - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم هدف از برگزاری این هم‌اندیشی را تعامل بیشتر وزارت علوم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه اعضای هیات علمی که از خانواده بزرگ دانشگاهیان هستند و آشنایی مناسبی با دانشگاهها دارند، دانست و گفت: امیدواریم این نشست‌ها و تعاملات نزدیک‌تر منجر به رشد علم و فناوری و رفع نیازهای علمی کشور شود چرا که مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

وی افزود: شناخت دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی اعضای هیات علمی که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب شده‌اند، می‌تواند منجر به تقویت و در صورت لزوم اصلاح روند برنامه‌های پیش روی وزارت علوم شود.

در ادامه این نشست، حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه گزارش عملکرد این معاونت و بیان انتظارات خود از نمایندگان مجلس در جهت تسریع امور آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، گفت: بازنگری رشته‌های علوم انسانی در سال جاری با همکاری شورای تحول علوم انسانی در قالب 14 کارگروه و با همکاری وزارت علوم پیگیری و از مهرماه امسال بخشی از موارد این بازنگری ابلاغ می‌شود.

وی در خصوص بازنگری رشته‌های علوم انسانی افزود: وزارت علوم به دانشگاه علامه طباطبائی ماموریت بازنگری 5 رشته، به پژوهشگاه علوم انسانی ابلاغیه بازنگری 38 سرفصل و به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ماموریت کار در 20 عنوان کتاب را داده است.

معاون وزیر علوم از آماده سازی و تهیه سند آمایش آموزش عالی که حاصل دو سال مطالعات میدانی و ملی این وزارتخانه است خبر داد و گفت: تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز کشور به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت علوم است.

وی همچنین اظهار داشت: توسعه تحصیلات تکمیلی یکی از اهداف وزارت علوم است که طی دو سال گذشته ظرفیت آن را 100 درصد افزایش دادیم و امیدواریم پذیرش دانشجویان دکتری امسال به بیش از 10 هزار نفر برسد.

همچنین در این نشست اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منتخب دوره نهم مجلس شورای اسلامی بر مباحثی نظیر اسلامی شدن دانشگاه‌ها، اصلاح متون درسی، یکسان سازی رویه‌ها در تولید ملی در دانشگاه‌ها، گسترش تحصیلات تکمیلی و بالا بردن کیفیت آن، حمایت از دانشگاه آزاد اسلامی، توجه ویژه به علوم پایه، حمایت از پژوهشگران و کیفیت بخشیدن به بخش پژوهش، تقویت کرسی‌های آزاداندیشی، لزوم انطباق توسعه علمی استان با آمایش آموزش عالی تاکید کردند.