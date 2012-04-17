ظرفیت کاروانهای عمره تکمیل نشده است/ احتمال دعوت از اولویتهای بعد از 250

علی اکبر غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به تکمیل نشدن ظرفیت کاروانها، افراد دارای اولویت یک تا 250 که متقاضی اعزام به عمره بوده و در بانک سپرده گذاری کرده اند همچنان می‌توانند برای اعزام به کاروانها مراجعه وثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه مرحله دوم اعزام زائران عمره پایان اردیبهشت ماه آغاز می شود، تاکید کرد: در صورتیکه ظرفیت کاروانها تکمیل شد دیگر فراخوان مجدد داده نمی شود اما چنانچه ظرفیتها خالی مانده باشد از اولویتهای بعد از 250 دعوت به ثبت نام می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: طی دو روز آینده نحوه فراخوان مجدد و اولویتهای بعد مشخص و به اطلاع مردم می رسد.

به گفته غیرتی، اعزام زائران عمره مفرده تا پایان مرداد ماه مقارن با آغاز ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.