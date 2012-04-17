  1. جامعه
۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

ظرفیت کاروانهای عمره تکمیل نشده است/ احتمال دعوت از اولویتهای بعد از 250

ظرفیت کاروانهای عمره تکمیل نشده است/ احتمال دعوت از اولویتهای بعد از 250

یک مسئول در سازمان حج و زیارت با اشاره به تکمیل نشدن ظرفیت کاروانهای عمره مفرده گفت: احتمال دعوت از اولویتهای بعد از 250 نیز وجود دارد.

علی اکبر غیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به تکمیل نشدن ظرفیت کاروانها، افراد دارای اولویت یک تا 250 که متقاضی اعزام به عمره بوده و در بانک سپرده گذاری کرده اند همچنان می‌توانند برای اعزام به کاروانها مراجعه وثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه مرحله دوم اعزام زائران عمره پایان اردیبهشت ماه آغاز می شود، تاکید کرد: در صورتیکه ظرفیت کاروانها تکمیل شد دیگر فراخوان مجدد داده نمی شود اما چنانچه ظرفیتها خالی مانده باشد از اولویتهای بعد از 250 دعوت به ثبت نام می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت: طی دو روز آینده نحوه فراخوان مجدد و اولویتهای بعد مشخص و به اطلاع مردم می رسد.

به گفته غیرتی، اعزام زائران عمره مفرده تا پایان مرداد ماه مقارن با آغاز ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1579101

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه