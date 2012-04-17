به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی از برگزاری کلاس های آموزشی اشتغال و خودکفایی در شهرستانهای استان خبر داد.

غلامرضا محسنی اظهار داشت: با توجه به تغییر رویکرد کمیته امداد در کاهش پرداخت مستمر خدمات و تاکید ویژه بر توانمندسازی محرومان از طریق اشتغال و خودکفایی که در برنامه پنجم هم به آن تاکید شده، برگزاری این کلاس ‌ها در دستور کار قرار گرفت.

اعزام 420 نفر از ایتام تربت جام برای بازدید از مناطق جنگی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) تربت جام از اعزام 420 نفر از ایتام زیر پوشش این نهاد برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در قالب کاروان های راهیان نور خبر داد.

حسن دهقانی اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با فرمانداری، آموزش و پرورش و سپاه پاسداران دانش آموزان ایتام موفق در زمینه های علمی، ورزشی و فرهنگی به مناطق جنگی عزام شدند.

دهقانی افزود: علاوه بر اردوی راهیان نور، برنامه های دیگری با عنوان زائران نور که شامل سفر به مشهد، نیشابور و مناطق تفریحی استان است نیز در سال جدید در دستور کار کمیته امداد تربت جام قرار گرفته است.

اهدای کمک هزینه خرید جهیزیه به نوعروسان مشهدی

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه دو مشهد از اهداء کمک هزینه خرید جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد خبر داد.

مجید شهباز فر با اشاره به کمک های غیر نقدی خیران در قالب سبد غذایی و گوشت به خانواده های بی سرپرست اظهار کرد: در اسفند ماه سال گذشته با کمک های نقدی جمع آوری شده از نیکوکاران 300 دست لباس و 30 جفت کفش به ارزش 100 میلیون ریال با عنوان عیدی سال نو به ایتام تحت پوشش تقدیم شد.

برگزاری دوره های آموزشی کارانگیزی برای مددجویان امداد ششتمد

رئیس کمیته امدادامام خمینی (ره) ششتمد از برگزاری دوره های آموزشی کارانگیزی برای 744 نفر از خانواده های زیر پوشش شهرستان خبر داد.

ابراهیم کسکنی اظهار داشت: این دوره های آموزشی در راستای ارتقاء فنی خانواده های زیر پوشش و بالا بردن روحیه کار در آنها و در قالب دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی مهارت زندگی برای مددجویان دختر بجستانی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بجستان از برگزاری دوره آموزشی مهارت زندگی برای دختران در آستانه ازدواج زیر پوشش این شهرستان خبر داد.

سعید عبداله زاده اظهار داشت: دختران در آستانه ازدواج زیر پوشش این کمیته در دوره های بهداشت روانی، احکام جوانان و نوجوانان، تهاجم فرهنگی، بهداشت فردی و مهارت های زندگی شرکت کردند.