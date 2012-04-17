به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار حبیب‌الله سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص سومین همایش فرماندهان نیروی دریایی حاشیه اقیانوس هند در آفریقای جنوبی که 42 کشور در سراسر جهان در آن حضور داشتند گفت: در این جلسه موضوع بررسی راهکارهای برقراری امنیت در حاشیه اقیانوس هند مطرح شد.

وی در ادامه افزود: اقیانوس هند از نظر تجارت و اقتصاد جهانی در جایگاه اول است و تقریبا تمام کشورهای دنیا به خصوص کشورهای حاشیه اقیانوس هند در موضوع اقتصادی وابسته کامل به برقراری امنیت در اقیانوس هند هستند.

سیاری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در این همایش شرکت کرد و صحبت های آنها مورد توجه همه شرکت کنندگان قرار گرفت، گفت: در این همایش مواردی که برخی به خاطر ملاحظاتی نمی توانند مطرح کنند با اقتدار از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: همچنین در این همایش اعلام کردیم که کشورهای منطقه می توانند خودشان امنیت منطقه را تامین کنند و نیازی به حضور نیروهای بیگانه نیست.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات وزیر خارجه امارات درباره جزایر سه گانه اظهار داشت: من نه به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش بلکه به عنوان یک شهروند ایرانی می گویم آنها عددی نیستند که بخواهند در خصوص جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر کنند.

امیر سیاری همچنین عنوان داشت با اینکه امروز سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است اما باید یاد و خاطره شهدای ناوشکن قهرمان سهند و موشک انداز جوشن که در نبرد نابرابر با استکبار جهانی به شهادت رسیدند را گرامی بداریم.

وی گفت: استقلال و توانمندی نیروی دریایی ارتش امروز در آبهای آزاد به برکت خون این شهداست.