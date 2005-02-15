مرجعيت پيروز اول انتخابات سراسري عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر ، خبرگزاري فرانسه در گزارشي تحليلي نوشت : آيت الله العظمي علي سيستاني مرجع عالي شيعه براي اولين بار مراجع ديني عراق رابه قدرت سياسي دريك كشور عربي پس از خلافت فاطميون در مصر پس از قرن دهم ميلادي هدايت كرد.



سيد( علي آيت الله سيستاني ) همچنانكه پيروانش او را به داشتن اراده ثابت و والا مي شناسند و او را مرد خستگي ناپذيرمي دانند از هنگام سرنگوني رژيم صدام در آوريل 2003 (اسفند 81) اكثريت ملت عراق يعني شيعيان را به سمت بدست گرفتن زمام امور كشور از طريق برگزاري انتخابات سراسري هدايت كرد وي يكي ازمصرترين و علاقمند ترين افراد به برگزاري انتخابات بود و آيت الله سيستاني روز گذشته هدفش را با پيروزي ليستي كه حمايت مي كرد يعني ليست ائتلاف عراق يكپارچه به رهبري سيد عبدالعزيز حكيم محقق نمود.



آيت الله سيستاني با قدرت در مقابل نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا ايستادگي كرد كه در ابتدا تلاش كردند به طور مستقيم يا از طريق شوراي حكومتي منصوب حكومت كنند آيت الله سيستاني با قدرت در مقابل كساني كه خواستار به تعويق افتادن انتخابات بودند، نيزمقاومت كرد.



آيت الله سيستاني 73 ساله از متولدين شهر مشهد در ايران است او ابتدا قرآن را در سن پنج سالگي فراگرفت و آنگاه تحصيلات ديني خود را در شهر قم تا پيش از سفر به نجف در سال 1952 ميلادي ادامه داد سيستاني درمحضر مراجع بزرگي همچون آيت الله ابوالقاسم خوئي تلمذ كرد و آنگاه پس از وفات وي به مرجعي اساسي تبديل شد



در ابتدا آيت الله سيستاني كه در مقدس ترين اماكن شيعيان يعني نجف اقامت دارد كه مرقد امام علي (عليه السلام) در آن قرار دارد در مقابل پل برمر حاكم غير نظامي آمريكايي وقت عراق ايستادگي كرد در ژوئن 2003 با صدور فتوايي با تدوين قانون اساسي كشور بوسيله شوراي منصوب اشغالگران (شوراي حكومت انتقالي ) مخالفت كرد و بر ضرورت برگزاري انتخابات پيش از تدوين قانون اساسي تاكيد كرد .



وي در ژانويه 2004 گفت : ما خواهان انتخابات مردمي و آزاد هستيم مي خواهيم هر عراقي با راي خود در انتخاب نمايندگاني كه دوست دارد در مجلس آينده داشته باشد، سهيم باشد.



در اوج درگيري هاي طرفداران مقتدي صدر با نظاميان آمريكايي در نجف در آگوست 2004 آيت الله سيستاني ناگهان براي درمان به لندن منتقل شد البته آن زمان شايعه شده بود بيماري ايشان سياسي است.



وي دو هفته در يكي از بيمارستان هاي لندن بستري بود و آن زماني بود كه طرفداران مقتدي صدر در داخل عتبات عاليات در نجف در محاصره( نظاميان آمريكايي) قرار داشتند بازگشت آيت الله سيستاني نمايش قدرت و جايگاه بالاي وي در ميان مردم عراق بود وي توانست آرامش را به نجف بازگرداند و مقتدي جوان را به تسيلم سلاحش متقاعد كند .



آيت الله سيستاني 28 آگوست همراه با ديگر مراجع شيعه كه با وي در منزلش ديدار كردند مخالفت خود را با تاكيد بيش از حد برروشهاي قهر آميزاعلام كرد( به علت شرايط خاص كشور ترجيح دادند ابتدا با مقاومت سياسي و مسالمت آميز در مقابل آمريكايي ها عمل كنند در غير اين صورت تدابير ديگري اتخاذ كنند).



آيت الله سيستاني همچنين با تعويق انتخابات كه درخواست برخي گروههاي سني مذهب عراق بود، مخالفت كرد .



محمد حسين حكيم فرزند آيت الله العظمي محمد سعيد حكيم از زبان مرجعيت گفت: مرجعيت شيعه با هرگونه به تعويق افتادن انتخابات مخالف هستند و اين امر قطعي است .وي تاكيد كرد: مراجع چهارگانه از جمله آيت الله سيستاني بر اين مساله پافشاري مي كنند.



اين منبع خبري درپايان نوشتارخويش تاكيد كرد آيت الله سيستاني از برجسته ترين مراجع شيعه درعراق است وي از دخالت مستقيم در اموردولتي تاكنون خودداري كرده است .

