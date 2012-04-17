رمز اعتلای ارتش پایبندی به ایمان ، معنویت و همبستگی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمود شربیانی امروز سه شنبه در آیین بزرگداشت روز ارتش در شهر عجب شیر و در مراسم برگزاری رژه نیروهای مسلح این شهرستان گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از سربازان مکتبی و عاشق ولایت در راه حمایت از آزادی و استقلال ملت ایران می درخشد.

وی اظهار داشت: بدنه ارتش امروز شاهد حضور نیروهای ولایی و انقلابی است و دست عوامل سر سپرده و بیگانه دوست از آن کوتاه شده ست.

امام جمعه عجب شیر ادامه اد: ارتش جمهوری اسلامی ایران به رغم برخی کارشکنی ها با درایت و ایمان به خدا در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح رژیم بعث عراق ایستاد و با تقدیم شهدای خود سدی استوار در مقابل نیروهای بیگانه ایجاد کرد.

وی تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از مردمی ترین ارتش های جهان است و مردم ایران به داشتن چنین ارتشی بر خود می بالند.

امام جمعه عجب شیر دستاوردهای نظامی ارزشمند در حوزه زمینی ، هوایی و دریایی با اتکا به دانش فرزندان ارتشی این مرز و بوم را افتخاری در کارنامه 33 ساله این قوای مسلح عنوان کرد و گفت: حضور نیروی دریایی در آبهای آزاد و حمایت و پشتیبانی از کاروان های تجاری به شکلی برادرانه و دوستانه همچنین دستیابی به دانش تولید هواپیماهای جنگنده امری است که هر شنونده ای را به فخر ورزیدن به چنین نیروی نظامی بر می انگیزد.