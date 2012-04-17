برخورداری 99 درصد جمعیت روستایی آذرشهر از دفترچه خدمات درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، یونس هاشمی امروز سه شنبه در اینباره به خبرنگاران گفت: بر اساس قانون جاری تمام جمعیت روستاها و شهرهای کمتر از بیست هزار می توانند با مراجعه به اداره خدمات درمانی شهر خود به شکل رایگان دفترچه خدمات درمانی دریافت کنند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته اداره خدمات درمانی آذرشهر حدود 26 هزار جلد دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر کرده است که نزدیک چهار هزار صدور اولیه و بقیه هم تمدید و تعویض بوده است.

رئیس خدمات درمانی آذرشهر تعداد دفترچه های صدور المثنی سال نود را چهار صد جلد ذکر و تصریح کرد: حدود دو هزار و 500 جلد دفترچه درمانی هم به جهت ازدواج ، فوت و یا سایر موارد در این شهرستان ابطال شده است.

هاشمی همچنین از صدور دو هزار و 436 جلد دفترچه خدمات درمانی بیمه ایرانیان سال قبل در شهرستان آذرشهر خبر داد و افزود: بخشی از حق بیمه این گونه دفترچه های خدماتی توسط خود بیمه شدگان پرداخت می شود.

حدود 70 درصد از جمعیت 120 هزار نفری آذرشهر در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر این شهرستان زندگی می کنند.

