  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ بهمن ۱۳۸۳، ۱۰:۴۷

كلينيك داوري ويژه چهارمين دوره بازي هاي اسلامي زنان

كلينيك داوري ويژه چهارمين دوره بازي هاي اسلامي زنان با همكاري انجمن ها و فدراسيون هاي ملي و بين الملي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دكتر فريده هادوي، دبير كل ستاد بازي هاي اسلامي زنان كه در پايان اولين نشست سرپرستان فني چهارمين دوره مسابقات با اعلام اين مطلب افزود: برگزاري اين دوره ها با هدف به روز كردن اطلاعات داوران بازيها نسبت به آخرين مقررات و استانداردهاي بين المللي در رشته هاي 18 گانه بازيها ، برنامه ريزي شده است.
دببركل ستاد بازي هاي اسلامي زنان در ادامه اين گفتگو از تهيه دستورالعمل فني برگزاري بازيها خبر داد و گفت: مقرر شده است اين دستورالعمل ها تا پايان بهمن ماه سال جاري تدوين و براي كشورهاي شركت كننده ارسال شود.
دكتر فريده هادوي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين سوال كه روند اجراي برنامه هاي مقدماتي برگزاري اين بازيها چطور پيش مي رود؟ افزود: همه چيز طبق برنامه ريزي پيش مي رود و با توجه به تجاربي كه در ستاد بازيها بر اساس برگزاري سه دوره قبل است اميدواريم شاهد برگزاري مسابقاتي خوب و تماشايي باشيم.
گفتني است در اين نشست شرح وظايف پيشنهادي سرپرستان كل مسابقات مورد بررسي قرارگرفت.

 

کد مطلب 157921

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها