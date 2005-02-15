سرمايه گذاري يكساله در ورزش بدمينتون جواب داده است

مهدي كرباسيان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: طي يك سال گذشته وضعيت فني تيم با حضور مربي اندونزيايي ارتقاء پيدا كرده، نشان به اين نشان كه دربخش مردان مسابقات بين المللي دهه فجرموفق شديم به مدال نقره انفرادي ونقره دونفره دست پيدا كنيم. اين موضوع نشان دهنده اين است كه رشد خوبي داشته ايم ومي توانيم ازاين پس به آينده اين رشته دركشوراميدوارباشيم.



رييس فدراسيون بدمينتون درادامه تصريح كرد: رشته بدمينتون درقسمت بانوان نيزبا اقبال خوبي مواجه بوده وموفقيتهايي هم در اين قسمت به دست آورده ايم. يكي ازبدمينتون بازان خانم توانست حريفي ازارمنستان را شكست دهد كه اين بيانگر پيشرفت اين رشته درنزد بانوان كشورمان است. اين روند را ادامه مي دهيم تا بيش ازپيش برميزان موفقيت بدمينتون بانوان كشورمان افزوده شود.

كرباسيان درپايان درارتباط با برگزاري رقابتهاي باشگاهي كشورافزود: مسابقات باشگاهي دوهفته به دليل برگزاري مسابقات دهه فجرتعطيل بود ودوهفته نيزبه علت سرماي هوا وقابل تردد نبودن راهها به تاخيرافتاد، اما ازهفته آينده بطورمستمرآنرا پي گيري خواهيم كرد. ضمن اينكه درمسابقات باشگاهي دسته دوم وبرگزاري متمركز اين رقابتها دربوشهربا توجه به سالن خوبي كه دراين استان راه اندازي شده با توفيق مواجه بوده ايم وفكرمي كنم ازسال آينده بتوانيم با توجه به صعود دوتيم ازدسته دوم به دسته اول، مسابقات باشگاهي را با شركت بيست تيم برگزاركنيم.