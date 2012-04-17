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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۱۶

سردار اکبرشاهی:

رژه در روز ارتش بیانگر وفاق و یگانگی نیروهای مسلح است

رژه در روز ارتش بیانگر وفاق و یگانگی نیروهای مسلح است

کرج – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان البرز در مراسم رژه ارتش گفت: رژه روز ارتش بیانگر وفاق و یگانگی نیروهای مسلح است.

سردار علیرضا اکبرشاهی درحاشیه مراسم رژه روز ارتش درگفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: برای اولین بار در استان البرز شاهد برگزاری رژه باشکوهی با حضور ارتشیان ، یگانها، سپاه، بسیج و.... هستیم.

وی پیام اصلی این رژه با شکوه را وفاق ، همدلی و یگانگی نیروهای مسلح دانست وافزود: دستاوردهای رژه  نیروهای مسلح در امنیت استان البرز تاثیر گذارخواهد بود.

فرمانده انتظامی استان در پاسخ به فقدان مکان اختصاصی رژه در استان گفت: به زودی ایجاد مکانی به همین منظور در دستور کار قرار می گیرد و در شورای تامین استان مطرح خواهد شد تا در مراحل بعدی در محل اختصاصی به همین منظور شاهد برگزاری رژه در مراسم مختلف استان باشیم.

کد مطلب 1579225

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