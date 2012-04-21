به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات افراز که پیش از این مجموعه نمایشنامه‌های «ایران این روزها» و «آروین» را به بازار نشر عرضه کرده به تازگی اقدام به چاپ مجموعه دیگری با نام «بهین» کرده است.

مجموعه «بهین» شامل نمایشنامه‌های برتر نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی افراز است که در سال 1389 برگزار شد.

در مرحله نخست این طرح 10 جلد آماده انتشار شده که 2 جلد آن هم چاپ شده و با نام‌های «عاشقی با طعم سیب» نوشته بهاره مهرنژاد و «بازی‌نامه حاسد و نمام» نوشته مهدی میرباقری در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شوند.

این انتشارات در نظر دارد در سالجاری نیز جشنواره نمایشنامه‌نویسی افراز را برگزار کند و سپس آثار برگزیده نیز طبق روال قبلی به چاپ خواهد رسید.

بهاره مهرنژاد نویسنده «عاشقی با طعم سیب» نخستین نمایشنامه‌اش را به چاپ رسانده و مهدی میرباقری پیش از این «زمستان در آتش» و «زندگی یک رویاست» را توسط همین ناشر به چاپ رسانده است.