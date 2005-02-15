دولت يك ريال هم براي سلامت و بهداشت مردم در سال آينده اختصاص نداده است// مشكل پسماندهاي ويژه در سال 84 ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگاراجتماعي مهر ، رسول خادم با انتقاد از وضع موجود بيمارستانها و مراكز درماني در خصوص مشكلات جمع آوري و انهدام زباله هاي ويژه و خطرناك بيمارستاني افزود : 333 مركز درماني در سطح شهرتهران داريم كه 80 درصد آنها وابسته به وزارت بهداشت ودرمان هستند.

خادم گفت : البته تعداد مراكز درماني خرد و كلان در سطح شهر تهران بالغ بر 6 هزار و 426 مركز مي باشد كه تنها براي 333 واحد كلان درماني برنامه ريزي كرده ايم.

رييس كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و زيست شهري شوراي اسلامي شهر تهران افزود : شهرداري براي جمع آوري زباله هاي عادي و خانگي با مشكل مواجه است ، بنابراين نمي تواند نسبت به جمع آوري اصولي و صحيح زباله هاي ويژه بيمارستاني اقدام كند.

خادم با طرح اين پرسش از دولت كه مگر چه مسئله اي مهم تر از سلامت و بهداشت مردم وجود دارد، گفت : در سال گذشته 26 هزار و 778 تن زباله بيمارستاني توليد شد كه نمي دانيم اين زباله هاي خطرناك به چه صورت دفن يا دفع شده اند.

وي ضمن هشدار به شهرونداني كه در معرض بيماري هاي عفوني ناشي از آلودگي زباله هاي ويژه وخطرناك بيمارستاني قراردارند، گفت : بر اساس قانون مديريت پسماندها ، توليد كننده اين قبيل زباله هاي ويژه و خطرناك مسئول تبديل آنها به پسماند عادي است.

خادم افزود: متاسفانه وزارت بهداشت فقط براي مراكز درماني كلان برنامه ريزي كرده، در صورتي كه ساير مراكز خرد و كوچك نيز زباله خطرناك توليد مي كنند.

عضو شوراي شهر تهران گفت : بر اساس آمارتهيه شده در تهران 128 بيمارستان ، 339 پلي كلينيك ، 4 هزار و 616 كلينك و درمانگاه، 608 مراكز تزريق ، 107 مركز راديولوژي و 407 داروخانه داريم كه در هر يك از اين مراكز زباله هاي خطرناك توليد مي شود.