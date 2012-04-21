داستان زیباترین ملکه جهان باستان نوشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، «نفر تی تی» نوشته برندا لنج با ترجمه نرگس مساوات یکی از کتابهای مجموعه «رهبران جهان باستان» است که انتشارات ققنوس آن را منتشر کرده است.
به مصر باستان که میاندیشیم تصاویر خاصی از ذهنمان میگذرد: اهرام، ابوالهول، بیابان بیکران، نیل خروشان و تصویر ملکه محبوب نفر تی تی.
او را پیشتر بزرگ بانوی دربار فرعون میخواندند. او همسر شاه توت عنخ آمون بود و شاید مدتی در کنار همسرش قدرت را نیز به دست گرفت. اوایل قرن بیستم پس از کشف نیمتنه رنگین این ملکه او به خاطر زیبایی فوقالعادهاش شهر شد؛ گرچه بخش اعظم زندگی اش در پس راز و رمزها پنهان است.
شاید روزی فرا رسد که بررسیهای باستان شناختی پاسخگوی بیشمار پرسشهای ما درباره ملکهای باشد که قرنها پیش میزیست و شاید این کتاب هم فرصتی باشد تا خوانندگان آن شناخت بیشتری نسبت به ملکه نفر تی تی پیدا کنند.
این کتاب پیشگفتاری درباره رهبری به قلم آرتور م. شلزینگر دارد و جهان نفر تی تی، دیروز و امروز مصر، زندگی روزمره در مصر باستان، دین، پادشاهی مصر، شهر گمشده العمارنه و آرمگاه توت عنخ آمون، ملکه نفر تی تی اسرارآمیز، آیا این میتواند نفر تی تی باشد؟، گاهشمار، کتابشناسی، برای مطالعه بیشتر و نمایه بخشهای مختلف این اثر هستند.
این کتاب همانطور که درباره زندگی این ملکه توضیح میدهد فرهنگ مصر باستان در آن دوره را نیز معرفی می کند.
«نفر تی تی» در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 3500 تومان به چاپ رسیده است.
نظر شما