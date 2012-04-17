کاتا جودو قم امسال به دنبال قهرمانی کشور است

مجید متقی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: کاتا جودو قم با وجود چهره های توانمندی و مطرحی همچون محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی در سال های اخیر در رقابت های قهرمانی آسیا و جهان به خوبی درخشیده است.



وی ادامه داد: این دو قهرمان ارزنده کارهای بسیار خوبی در زمینه تربیت نیروهای جوان و مستعد کاتا جودو قم انجام می دهند و انشاءالله در سال های آتی نیز شاهد درخشش ورزشکاران قمی در رقابت های مهم داخلی و برون مرزی خواهیم بود.



میزبانی قم در برگزاری پیکارهای کاتا جودو قهرمانی کشور



رئیس هیئت جودو استان قم با بیان اینکه سال گذشته قم میزبان رقابت های کاتا جودو قهرمانی کشور بود، تصریح کرد: به دنبال این بودیم که با بهره گیری از شرایط میزبانی تیم قم در بین تیم های برتر کشور قرار بگیرد اما این اتفاق رخ نداد.



وی یاد آور شد: کاتاروهای مدعی کسب عناوین برتر فرم های مختلف پیکارهای کاتا جودو قهرمان کشور به مدت یک روز به میزبانی هیئت جودو و کوراش استان قم با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت این تیم تهران بود که فاتح مسابقات شد.



متقی افزود: در حالی که کاتاروهای بیش از 15 استان کشور در ششمین دوره مسابقات کاتا جودو قهرمانی کشور حضور داشتند، مدعیان پنج فرم مختلف رقابت خود برای کسب مقام های این دوره را در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار کردند.



وی افزود: برگزاری مسابقات کاتا جودوی قهرمانی کشور با حضور رئیس و دبیر فدراسیون جودو و کوراش کشورمان صورت گرفت و طی آن ششمین دوره پیکارهای کاتا جودوی قهرمانی کشور پنجشنبه شب با قهرمانی تهران به پایان رسید.



ناکامی قم در قرار گرفتن بر سکوهای اول تا سوم کاتا جودو کشور



رئیس هیئت جودو قم عنوان داشت: در پایان این دوره از رقابت‌های کاتا جودو قهرمانی کشور که از جذابیت و حساسیت بسیار بالایی نیز برخودار بود و مدعیان برای کسب جواز حضور در تیم ملی با تمام توان و آمادگی بالا به شهر مقدس قم آمده بودند، تهران، گلستان و خراسان رضوی در جایگاه های اول تا سوم رده بندی بخش تیمی ششمین دوره مسابقات کاتا جودو کشور ایستادند.



وی یاد آور شد: در این مسابقات کاتا جودوکاران تیم تهران با کسب سه مدال طلا و یک مدال نقره بالاتر از دیگر مدعیان و از جمله تیم کاتا جودو قهم مدافع عنوان قهرمانی، توانستند مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را که در قم برگزار شد، از آن خود کنند.



متقی اظهار داشت: این در حالی است که بعد از تهران قهرمان این دوره، تیم‌های استان گلستان و خراسان رضوی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند، ضمن اینکه مسابقات ششمین دوره کاتا جودو قهرمانی کشور همانند دوره های گذشته در پنج فرم برگزار شد.



وی ادامه داد: کاتاروهای مدعی قهرمانی کشور که از استان های مختلف به شهر مقدس قم آماده بودند، در این دوره از پیکارها در فرم های ناگه نوکاتا، کاتامه نوکاتا، کیمه نوکاتا، گوشین جوتسو کاتا و جونوکاتا در سالن شهید حیدریان قم با یکدیگر رقابت کردند.

