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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

علی اکبری عنوان کرد:

توسعه فیزیکی پایانه بیله سوار/ پیشرفت 32 درصدی احداث سالن مسافری

توسعه فیزیکی پایانه بیله سوار/ پیشرفت 32 درصدی احداث سالن مسافری

بیله سوار – خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل با اشاره به اجرای دو طرح عمرانی در این پایانه گفت: پایانه مرزی بیله سوار نیازمند توسعه فیزیکی است و ما در این راستا تلاش می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه های در دست اجرای این پایانه افزود: این توسعه بویژه در بحث عمرانی و نیز ایجاد راه های ارتباطی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه هم اکنون در این راستا سالن مسافری پایانه مرزی بیله سوار در دست احداث است، یادآور شد: این طرح با اعتباری بالغ بر50 میلیارد ریال از بهمن ماه  سال 89 آغاز شده و در حال حاضر با 32 درصد پیشرفت فیزیکی اجرا می شود.

به گفته مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان عملیات ساخت سالن مسافری و سردرهای پایانه مرزی بیله سوار در مساحت دو هزار و 300 متر مربع و با 1.5هکتار محوطه سازی انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پروژه محوطه سازی اطراف سالن تجاری پایانه مرزی این شهرستان اضافه کرد: این طرح نیز در مساحت هشت هکتار و با اعتبار بالغ بر 21 میلیارد ریال ازبهمن ماه سال 88 شروع شده است.

علی اکبری با بیان اینکه این پروژه هم با 58 درصد پیشرفت فیزیکی به سرعت در حال اجرا است، تصریح کرد: پیش بینی می شود فاز اول این پروژه همزمان با هفته دولت امسال به بهره برداری برسد.
 

کد مطلب 1579270

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