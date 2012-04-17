احمد توکلی در گفتگو با مهر درخصوص احتمال اعلام رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توسط رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی که امشب انجام خواهد شد، گفت: طبیعی است که رئیس جمهور هرچه سریعتر مواضع خود را به صورت شفاف اعلام کند برای مردم مفیدتر خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تفاهم بین مجلس و دولت، احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی باید طوری موضع گیری کند که به تفاهم با نمایندگان مردم در مجلس کمک کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه اگر رئیس جمهور بخواهد امشب اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام و و از فردا آن را اجرا کند، کار غیرقانونی انجام داده است، گفت: اگر هم احمدی نژاد بخواهد امشب اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام و از اواخر خرداد آن را اجرا کند، باز هم نمی تواند، چون قانون بودجه سال 91 هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

وی افزود: بنابراین رئیس جمهور باید صبر کند تا ابتدا قانون بودجه سال 91 در مجلس مصوب شود و بعد اقدام به اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها کند.

در همین حال، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را خواستار شده است.

این در حالی است که دکتر محمود احمدی‌نژاد اخیرا در دیدار اعضای دولت، استانداران و مسئولان دستگاه های اجرایی سراسر کشور با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید با همان شیوه و به طور جدی در کشور ادامه یابد، گفته است: گام دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا آماده است و همه مسئولان و استانداران باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشند.

قرار است دکتر محمود احمدی نژاد امشب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پس از اخبار سراسری 21 شبکه اول سیما درباره مهمترین مسایل اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین‌المللی با مردم به صورت مستقیم سخن بگوید. به نظر می رسد رئیس جمهور در این گفتگو اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اعلام کند.