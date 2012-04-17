مردم متخصصان را به مجلس بفرستند/ لزوم حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در جلسه شورای اداری ابرکوه اظهار داشت: ملت ایران با تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری تاکنون نقشه های دشمن را ناکام کرده است و آنان خود نیز به این مسئله اعتراف کرده اند.

وی افزود: آخرین نتیجه تبعیت مردم از ولایت فقیه پیروزی ایران در مذاکرات هسته ای اخیر بود که نتیجه لبیک مردم به فرمایش رهبری برای حضور در عرصه های راهپیمایی 22 بهمن و به خصوص انتخابات مجلس بود.

حسینی بیان داشت: یکی از حربه های همیشگی دشمن در به شکست کشاندن ایران اسلامی حربه اقتصادی است که رهبر انقلاب نیز با درایت و با نامگذاری چند سال اخیر به عناوین اقتصادی در صدد مقابله با این تلاش بر آمده اند.

وی افزود: امسال و در پاسخ به ندای رهبری باید کاری بزرگ در عرصه اقتصادی کشور صورت بگیرد.

حسینی خطاب به مسئولان افزود: با در نظر گرفتن اولویت ها و به صورت جدی وارد این عرصه شوید و تلاش کنید که طرح ها و پروژه های نیمه تمام در بخش صنعتی و تولیدی را به اتمام برسانید.

وی افزود: در کنار کشاورزی و حل مشکلات شاغلان این بخش، باید رونق بخشی صنعت نیز به واسطه خشکسالی های اخیر در عرصه کشاورزی مد نظر قرار گیرد.

حسینی همچنین از مردم خواست با حضور باشکوه خود در انتخابات به انتخاب فردی شایسته و متخصص دست بزنند.