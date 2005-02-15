ائتلاف كردها با شيعيان به 15 سال پيش برمي گردد/ درباره رياست جمهوري طالباني با شيعيان ائتلاف نكرده ايم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، برهم صالح عضو ائتلاف كردها خبرهاي برخي رسانه ها درباره توافقنامه كردها با ائتلاف عراق يكپارچه جهت حمايت از واگذاري پست رياست جمهوري به طالباني را تكذيب كرد.



صالح به الوطن گفت : ائتلاف با شيعه نه مربوط به زمان حاضر كه امتدادش به 15 سال پيش زمان مبارزه عليه رژيم سابق بر مي گردد و اين ائتلاف ها همچنان وجود دارد كه بر اساس اصول سياسي معيني استوار است.



وي افزود: ما در پارلمان منتخب با تمام نيروهاي سياسي منتخب يا آنهايي كه در پارلمان كرسي هايي بدست آوردند به شرط حمايت آنها از روند دمكراتيك براي ساخت عراق جديد و شكوفايي اقتصادي و اجتناب از هرگونه اختلاف ميان اقشار ملت عراق ائتلاف خواهيم بست .



وي گفت : ما نياز به وحدت ملي براي مقابله با تروريسم داريم تا منابع كشور در راه خدمت به عراق و عراقي ها بكار گرفته شود.



برهم صالح درباره ديدگاه خود در خصوص نتايج نهائي انتخابات عراق و دستيابي ائتلاف كردها به بخش بزرگي از آرا گفت : شكي نيست كه مرحله انتخابات يك مرحله تاريخي و رويداد تاريخي مهم است انتخابات دمكراتيك چندحزبي متعدد آزاد درعراق است كه براي اولين بار در تاريخ عراق روي مي دهد كه هيچ حادثه خشونت باري ميان احزاب رقيب روي نداد .



به نوشته الوطن، اكثر عراقي ها به تشكيل دولت انتقالي كه مسئوليت برقراري امنيت و بررسي مشكلات بيكاري و فراهم كردن خدمات و اصلاح اشتباهات مرحله گذشته را برعهده گيرد، چشم دوخته اند و مساله مهم تعيين سقف زمان بندي براي پايان اشغالگري در عراق است .



از سوي ديگر گروه هاي سياسي تحركات خود را براي دستيابي به كرسي هاي مجلس ملي براي بستن ائتلاف ميان يكديگر تا اكثريت پارلمان را بدست آورند، آغاز كرده اند.