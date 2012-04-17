اسلام پرچمدار دفاع از حقوق انسانها در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حقوق بشر را مساله‌ای مهم و حیاتی جهت تعامل بین 2 کشور مطرح کرد و گفت: جرایم سازمان یافته، مواد مخدر و تهدیدات ناشی از آن، اراده جدی و قاطعی را می‌طلبد که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

معاون اول رئیس قوه قضائیه از دستگاه قضایی پاکستان خواست که به تروریست‌ها و افراد شرور و قاچاقچیان مواد مخدر اجازه ندهند در مرزهای بین دو کشور پناه گیرند.

وی افزود: رفع مشکلات مردم پاکستان از خواسته‌های قلبی ایران است. همچنان که رهبر معظم انقلاب در جلسات خصوصی نگرانی خویش را از سرنوشت مردم سیل زده پاکستان ابراز می‌کنند.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به برگزاری موفق اجلاس بین المللی حقوق و عدالت از افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان رسماً دعوت نمود تا با سفر به ایران از دستگاه قضایی ایران بازدید نماید.

وی همچنین به توجه ویژه رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به گسترش و تعمیق روابط بین دو کشور اشاره کرد و گفت: قطعاً اینگونه روابط نزدیک دو جانبه، احساس صرف تشریفاتی و دیپلماتیک نیست بلکه ریشه در دیانت و فرهنگ دو کشور و احساس عمیق قلبی آنها دارد که امیدواریم این گام‌ها در جهت وحدت و ثبات روابط بین دو کشور و تحکیم آن موثر باشد.

معاون اول رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: ان‌شاء ا... خداوند توفیق بیشتر برای اجرای احکام نورانی اسلام و حدود الهی که مهمترین وظیفه و اساسی‌ترین رسالت دستگاه قضایی پاکستان است، عنایت فرماید چرا که احقاق حق و ابطال باطل تنها با کمک الهی میسر می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور پاکستان نیز در ادامه خواستار ابلاغ مراتب تقدیر و تشکر کشور پاکستان به جهت همدردی مقام معظم رهبری ایران با مردم این کشور شد و گفت: ایران کشور دوست و برادر دینی ماست و همیشه برای حل مشکلات موجود در کشورمان کمک های شایان جمهوری اسلامی ایران قابل تقدیر بوده است.

افتخارمحمد چودری از سخنان معاون اول قوه قضائیه در خصوص مبارزه با تروریسم، پولشویی و مبارزه با مواد مخدر که در 2 مرحله در اجلاس بین المللی حقوق و عدالت ایراد شد تقدیر و تشکر کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در بحث حقوق بشر و دفاع از مظلومان نیز خدمات شایانی در سطح منطقه و جهان انجام داده است.

وی دعوت رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران جهت حضور در ایران و بازدید از جمهوری اسلامی ایران را با خرسندی پذیرفت و گفت: بازدیدهای 2 جانبه در سطح هیئت های قضایی بدون شک جهت آشنایی بیشتر با سیستم قضایی 2 کشور موثر است و امیدواریم در تمامی عرصه ‌ها بخصوص قضایی همکاریهای صمیمانه ای داشته باشیم.

افتخار محمد چودری مجدداً در پایان به استقبال گسترده مردم کشور پاکستان به جهت سخنرانی‌های تاثیرگذار معاون اول قوه قضاییه در اجلاس که نشانگر حضور موفق ایران در عرصه‌های جهانی است اشاره کرد و خواستار ابلاغ سلام گرم ملت پاکستان به رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم قوه قضاییه و مردم شریف و انسان دوست ایران شد.