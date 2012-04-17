وجود تنها یک موقوفه فاطمی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به ایام فاطمیه افزود: موقوفه سید حسن حوایجی تنها موقوفه استان با نیت تعزیه داری حضرت فاطمه است که با عواید آن در دو مسجد شهر اردبیل به عزاداری پرداخته می شود.

وی عواید سالانه موقوفه حوایجی را 300 میلیون ریال عنوان کرد و یادآور شد: باید در زمینه موقوفاتی با نیت عزاداری حضرت فاطمه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود تا موقوف کنندگان در این زمینه هم موقوفاتی داشته باشند.

مدیر کل سازمان اوقاف و امورخیریه استان حضرت فاطمه را یکی از وقف کنندگان بزرگ صدر اسلام برشمرد و عنوان کرد: چشمه ام العیال و باغات هفت گانه از موقوفات این بانوی بزرگ اسلام بود که عواید ان برای مسلمانان زمان هزینه می شد.

برگزاری مسابقه یاس نبوی در اردبیل

وی همچنین از برگزاری مسابقه یاس نبوی در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: این مسابقه با محوریت خطبه و سخنرانی حضرت فاطمه الزهرا (س) برگزار می شود.

مشهوری نظری وی با بیان اینکه خطبه و سخنرانی حضرت فاطمه در قالب کتابچه ای تدوین و تهیه شده است، متذکر شد: با توزیع آن در بین شهروندان مسابقه یاس نبوی با استفاده از متون این کتابچه در اردبیل برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به الگو بودن حضرت فاطمه برای جامعه اسلامی تصریح کرد: حضرت فاطمه (س) تنها برای بانوان الگو نبود، بلکه برای جامعه بشریت الگویی الهی است.

این مسئول با بیان اینکه رفتار، گفتار و احادیث حضرت فاطمه مصداقهای بارز الگویی حضرت فاطمه است، اضافه کرد: حجاب و عفاف این بانوی بزرگ اسلام از دیگر ویژگیهای بارز حضرت فاطمه است که باید با اندیشیدن به ژرف و عمق فلسفه این ویژگیها آنها را در جامعه اسلامی نهادینه کرد تا نقش حجاب و عفاف در جامعه پررنگ شود.

