وجود تنها یک موقوفه فاطمی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی خود با اشاره به ایام فاطمیه افزود: موقوفه سید حسن حوایجی تنها موقوفه استان با نیت تعزیه داری حضرت فاطمه است که با عواید آن در دو مسجد شهر اردبیل به عزاداری پرداخته می شود.
وی عواید سالانه موقوفه حوایجی را 300 میلیون ریال عنوان کرد و یادآور شد: باید در زمینه موقوفاتی با نیت عزاداری حضرت فاطمه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود تا موقوف کنندگان در این زمینه هم موقوفاتی داشته باشند.
مدیر کل سازمان اوقاف و امورخیریه استان حضرت فاطمه را یکی از وقف کنندگان بزرگ صدر اسلام برشمرد و عنوان کرد: چشمه ام العیال و باغات هفت گانه از موقوفات این بانوی بزرگ اسلام بود که عواید ان برای مسلمانان زمان هزینه می شد.
وی با اشاره به الگو بودن حضرت فاطمه برای جامعه اسلامی تصریح کرد: حضرت فاطمه (س) تنها برای بانوان الگو نبود، بلکه برای جامعه بشریت الگویی الهی است.
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