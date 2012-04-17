داروهای تولید داخل یک پنجم تا یک دهم قیمت داروهای خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز سه شنبه در دیدار با وزیر مشاور در امور خارجه کشور فدرال نیجریه و هیئت همراه در ساختمان وزارت بهداشت، افزود: در ایران، کارخانه‌های داروسازی و شرکتهای دارویی که داروهای بیوتکنولوژی تولید می‌کنند به حدود 90 کارخانه می‌رسند که این شرکتها حدود 97 درصد داروهای کشور را تولید می‌کنند.

وی افزود: تولید این داروها در داخل کشور باعث صرفه‌جویی ارزی شده است به طوری که قیمت داروها در کشورمان به نسبت داروهایی که در شرکت‌های چند ملیتی تولید می‌شود بین یک پنجم تا یک دهم است.

وزیر بهداشت ادامه داد: ما این امکان را داریم که تجربیات خودمان را در زمینه داروسازی در اختیار کشورهای دوست و مخصوصاً کشور فدرال نیجریه قرار دهیم.

وحید دستجردی در خصوص بیماری ایدز گفت: به همت محققان و دانشمندان ایرانی، داروی جدید آیمود برای درمان بیماری ایدز (HIV) در کشورمان تولید شده است که در کنترل ایدز بسیار موثر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در کشور حدود 22 هزار مورد شناخته شده ایدز داریم که با توجه به کنترل خوبی که در این زمینه داشته‌ایم از حدود 85 درصد این موارد که از طریق تزریق مواد مخدر به ایدز مبتلا شده‌اند به 1/1 دهم درصد تقلیل پیدا کرده‌اند.

وزیر بهداشت در این دیدار آمادگی خود را برای تبادل اطلاعات در زمینه دارو و کنترل ایدز با کشور فدرال نیجریه اعلام کرد.

در ادامه پروفسور ویولا اونو ولیری وزیر مشاور امور خارجه کشور نیجریه نیز ضمن اعلام خرسندی از پیشرفتهای ایران در زمینه دارو گفت: دیروز از شرکت دارویی داروپخش بازدیدی داشتم که به دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر دستاوردهایش در زمینه علم و فناوری تبریک می‌گویم.

وی افزود: دانشجویان و اساتید نیجریه می‌توانند از این قبیل شرکتهای دارویی بازدید کنند و آنچه را که تجربه می‌کنند، به کشورمان منتقل کنند.

وزیر مشاور امور خارجه کشور نیجریه افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت ایران در نیل به خوداتکایی بسیار عالی عمل کرده است و به نظر می‌رسد که همکاری ما می‌تواند به نفع هردو کشور بیانجامد.

وی ضمن خوشحالی از حضور خود و هیئت همراهش در ایران، از دعوت وزیر بهداشت برای حضور وزیر بهداشت نیجریه به ایران ابراز خرسندی کرد و گفت: این دعوت را حتماً به مسئولان کشورش خواهند رساند.