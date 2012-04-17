حمله خانواده فلفلی به ماموران پلیس/ متهم با شلیک هوایی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی پیش با شکایت ساکنان محدوده خیابان لویزان در خصوص اقدمات شرورانه یکی از اراذل و اوباش این محدوده و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، تیمی از ماموران دایره عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند که موفق شدند این متهم به معروف به "فلفلی" را شناسایی و برای دستگیری وی اقدام کنند.

سرهنگ علیرضا محرابی در خصوص این موضوع گفت: خانواده این متهم به محض مشاهده ماموران اقدام به ایجاد جو سازی و درگیری با ماموران کرده و قصد داشتند این متهم را فراری دهند که در این زمینه با ماموران درگیر شدند و با سلاح سرد و چوب قصد جلوگیری از انجام وظیفه ماموران را داشتند.

وی اعلام کرد: در این بین برادران، دوستان و همچنین پدر نامبرده با چوب و شیشه به سه مامور اعزامی حمله کرده که ماموران برای آرام سازی آنها اقدام به شلیک 4 تیر هوایی کردند و ضمن هماهنگی با دیگر تیم های گشتی پلیس، هشت نفر از شرکت کنندگان در درگیری به نام های "علی"، "محمد"، "حمیدرضا"، "مجید"، "مجید"، "محمد"، "زینب" و "زهرا" را که از اقوام و فامیل متهم بودند دستگیر کردند.

سرهنگ محرابی اضافه کرد: در بازرسی انجام شده از منزل متهمان چهار عدد گرز، یک عدد افشانه گاز اشک آور، دو قبضه چاقو، یک عدد پنجه بوکس، تعدادی مشروبات الکلی و تعدادی سلاح سرد نامتعارف کشف و ضبط شد. ضمن اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی به پایگاه پلیس امنیت عمومی منتقل شدند.