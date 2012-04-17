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۲۹ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

طی سال گذشته/

48 میلیارد ریال به سالمندان مددجوی زنجان پرداخت شد

48 میلیارد ریال به سالمندان مددجوی زنجان پرداخت شد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت کمیته‌ امداد امام‌خمینی (ره) استان زنجان گفت: سال گذشته 48 میلیارد ریال کمک معیشت به سالمندان مددجوی کمیته امداد این استان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی افزود: کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به عنوان یک سازمان بزرگ حمایتی و نهادی انقلابی، رسیدگی به امور سالمندان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
 
وی بااشاره به اینکه سالمندان از جایگاه ویژه‌ای در دین اسلام برخوردار هستند، اظهارداشت: موضوع رسیدگی به سالمندان در آیات و احادیث معصومان (ع) به ویژه پیامبرعظیم‌الشان اسلام (ص) به روشنی قابل درک است.
 
معاون حمایت و سلامت کمیته ‌امداد امام‌خمینی (ره) استان زنجان عمده خدمات کمیته‌ امداد به سالمندان را، شامل پرداخت کمک معیشت، خدمات فرهنگی، خدمات بهداشتی، درمانی و امور بیمه، خدمات مسکن و ساختمان و بیمه اجتماعی عنوان کرد.
 
حسنی انجام خدماتی از قبیل مشاوره، امور حقوقی و قضائی، توزیع کالا، واگذاری سهام عدالت، پرداخت وام کارگشایی و ... همچنین ارائه برخی خدمات شامل تسهیلات اشتغال و خودکفائی و کمک به امر ازدواج برای فرزندان سالمندان را نیز از دیگر خدمات ارایه شده به سالمندان برشمرد.
 
حسنی افزود: طبق آمار ارائه شده 14 هزار و 822 نفر از کل مددجویان زیر پوشش این نهاد 'حدود یک سوم' بالای 60 سال هستند.
 
وی با اشاره به اینکه از این تعداد شش هزار و 438 مددجو مشمول طرح مددجویی (عادی) هستند، افزود: هشت هزار و 444 نفر نیز مشمول طرح شهید رجائی هستند.
 
معاون حمایت و سلامت کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) استان زنجان گفت: از مجموع آمار سالمندان تحت پوشش این نهاد بیش از سه هزار و 868 سالمند سرپرست خانواده هستند.
 
حسنی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای ارتقاء جایگاه سالمندان در خانواده و جامعه، تکریم سالمندان و تقویت جایگاه اجتماعی آنان، معرفی و شناساندن سالمندان موفق در عرصه‌های گوناگون، معرفی توانمندی‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی سالمندان، افزایش آگاهی سالمندان نسبت به وضعیت خود و استعدادها و توانایی‌های آنها اقدام به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مختلف کرده است.
 
حسنی افزود: با اجرای کامل این اهداف و با هدفمند کردن خدمات کمیته امداد در راستای ارائه حمایت‌های لازم و تخصصی به سالمندان، می‌توان گامی هر چند کوچک در تامین رضایت خاطر این قشر که نماد تجربه و نقطه اتصال بین‌ نسلی هستند، برداشت.
 
معاون حمایت و سلامت کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) استان زنجان همچنین با اشاره به پرداخت مستمری برای سالمندان زیرپوشش کمیته‌امداد استان زنجان افزود: سال گذشته مبلغ 47 میلیارد و 239 میلیون و 760 هزار ریال مستمری به سالمندان مددجوی زیر پوشش کمیته‌امداد استان زنجان پرداخت شد. 

تصویب بودجه 8 سازمان شهرداری زنجان

بودجه سال آتی  8 سازمان شهرداری ظهر امروز با اکثریت آراء به تصویب رسید و تا چند روز آینده برای اجرا به مسئولان امر ابلاغ خواهد شد.

 در جلسه علنی این هفته شورای شهر زنجان، اعضاء این شورا پس از بررسی مصوبات کمیسیون بودجه و امور حقوقی شورای شهر بودجه 8 سازمان آرامستان‌ها، کشتارگاه، تاکسی‌رانی، پایانه‌ها، مدیریت پسماند، آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، میادین میوه و تره‌بار و فناوری اطلاعات را به تصویب رساندند.

در این مصوبه بودجه پیشنهادی 5 میلیارد و 300 میلیون ریالی سازمان آرامستان‌های زنجان به تایید منتخبان مردم در شورای شهر رسید. همچنین برای فعالیت سازمان کشتارگاه‌های زنجان در سال 91 بودجه 4 میلیارد و 630 میلیون ریالی تصویب شد.

برای بهبود وضعیت سازمان تاکسی‌رانی و اجرای برنامه‌های در نظر گرفته شده در ماه‌های آتی از سوی اعضاء شورا 3 میلیارد و 579 میلیون ریال اعتبار به تصویب رسید.

در مصوبه امروز اعضاء شورای شهر زنجان به سازمان پایانه‌ها 3 میلیارد و 50 میلیون ریال بودجه در نظر گرفته شد.

در جلسه این هفته شورای شهر برای سازمان تازه تاسیس فاوا 3 میلیارد و 370  میلیون ریال، برای سازمان مدیریت پسماند 16 میلیارد و 422 میلیون ریال و سازمان آتش‌نشانی بیش از 22 میلیارد و 970 میلیون ریال در نظر گرفته شد. 

کد مطلب 1579391

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