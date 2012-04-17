48 میلیارد ریال به سالمندان مددجوی زنجان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی افزود: کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به عنوان یک سازمان بزرگ حمایتی و نهادی انقلابی، رسیدگی به امور سالمندان را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

وی بااشاره به اینکه سالمندان از جایگاه ویژه‌ای در دین اسلام برخوردار هستند، اظهارداشت: موضوع رسیدگی به سالمندان در آیات و احادیث معصومان (ع) به ویژه پیامبرعظیم‌الشان اسلام (ص) به روشنی قابل درک است.

معاون حمایت و سلامت کمیته ‌امداد امام‌خمینی (ره) استان زنجان عمده خدمات کمیته‌ امداد به سالمندان را، شامل پرداخت کمک معیشت، خدمات فرهنگی، خدمات بهداشتی، درمانی و امور بیمه، خدمات مسکن و ساختمان و بیمه اجتماعی عنوان کرد.

حسنی انجام خدماتی از قبیل مشاوره، امور حقوقی و قضائی، توزیع کالا، واگذاری سهام عدالت، پرداخت وام کارگشایی و ... همچنین ارائه برخی خدمات شامل تسهیلات اشتغال و خودکفائی و کمک به امر ازدواج برای فرزندان سالمندان را نیز از دیگر خدمات ارایه شده به سالمندان برشمرد.

حسنی افزود: طبق آمار ارائه شده 14 هزار و 822 نفر از کل مددجویان زیر پوشش این نهاد 'حدود یک سوم' بالای 60 سال هستند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد شش هزار و 438 مددجو مشمول طرح مددجویی (عادی) هستند، افزود: هشت هزار و 444 نفر نیز مشمول طرح شهید رجائی هستند.

معاون حمایت و سلامت کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) استان زنجان گفت: از مجموع آمار سالمندان تحت پوشش این نهاد بیش از سه هزار و 868 سالمند سرپرست خانواده هستند.

حسنی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای ارتقاء جایگاه سالمندان در خانواده و جامعه، تکریم سالمندان و تقویت جایگاه اجتماعی آنان، معرفی و شناساندن سالمندان موفق در عرصه‌های گوناگون، معرفی توانمندی‌های اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی سالمندان، افزایش آگاهی سالمندان نسبت به وضعیت خود و استعدادها و توانایی‌های آنها اقدام به اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مختلف کرده است.

حسنی افزود: با اجرای کامل این اهداف و با هدفمند کردن خدمات کمیته امداد در راستای ارائه حمایت‌های لازم و تخصصی به سالمندان، می‌توان گامی هر چند کوچک در تامین رضایت خاطر این قشر که نماد تجربه و نقطه اتصال بین‌ نسلی هستند، برداشت.

معاون حمایت و سلامت کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) استان زنجان همچنین با اشاره به پرداخت مستمری برای سالمندان زیرپوشش کمیته‌امداد استان زنجان افزود: سال گذشته مبلغ 47 میلیارد و 239 میلیون و 760 هزار ریال مستمری به سالمندان مددجوی زیر پوشش کمیته‌امداد استان زنجان پرداخت شد.