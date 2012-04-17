به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رفیعی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز عرضه مرغ بدون آنتی بیوتیک در قم بیان کرد: نخستین مزرعه مرغ گوشتی استان که تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک را آغاز کرده است از امروز آماده عرضه است.



وی گفت: این مزرعه در ۱۰ اسفند ماه سال ۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و پس از گذراندن دوره تولید هم اکنون آماده عرضه در بازار است.



عدم استفاده از داروی ضد انگلی در مرغ بدون آنتی بیوتیک



وی ادامه داد: به این دلیل به آن‌ها مرغ بدون آنتی بیوتیک می‌گویند که آن‌ها از هیچ داروی ضد انگلی استفاده نشده است.



مدیرکل دامپزشکی استان قم بیان کرد: از آنجایی که این نوع مرغ، آنتی بیوتیک مصرف نمی‌کند در نتیجه روند تولید آن نیازمند نظارت بهداشتی بسیار سختگیرانه است.



وی گفت: واحد‌هایی که برای تولید این مرغ درنظر گرفته می‌شود ابتدا کار‌شناسی می‌شود تا شرایط بهداشتی آن‌ها به طورکامل کنترل شده باشد.



وی ادامه داد: در مرحله دوم یک دامپزشک کارهای درمانی را انجام می‌دهد.



رفیعی بیان کرد: مرحله سوم مرحله نمونه برداری است که توسط اداره دامپزشکی در ۱۵ روزگی، ۲۵ روزگی و در زمان عرضه به بازار انجام می‌گیرد.



وی گفت: پیش از انتقال مرغ به کشتارگاه باید همه مراحل طی شده و تائید شود.



وی ادامه داد: سپس مرغ‌ها با رعایت شرایط بهداشتی به کشتارگاه ارسال می‌شوند و پس از کشتار در پاکت‌هایی که بر روی آن مرغ بدون آنتی بیوتیک درج شده است قرار داده می‌شود.



مرغ بدون آنتی بیوتیک ۵۰۰ تومان گران‌تر از مرغ معمولی است



مدیر کل دامپزشکی استان قم بیان کرد: ‌ قیمت تمام شده مرغ‌های بدون آنتی بیوتیک نسبت به مرغ‌های معمولی هزار تومان بیشتر است اما دامپزشکی در نظر دارد این نوع مرغ را تنها ۵۰۰ تومان گران‌تر عرضه کند.